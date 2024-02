俠醫仁心：台上一分鐘台下十年功

next

【明報專訊】今日是農曆正月初三,也是我專欄面世的日子,首先在這裏向大家拜個年,祝願大家身體健康,心想事成。

今年是龍年,正讀醫科的兒子剛好也是屬龍,令我回想起20多年前仍在接受外科培訓的歲月。外科醫生的訓練有點像上山拜師學藝,一方面需要接受嚴謹的訓練,同時也是師徒制的學習。這驅使我在擬定專欄欄目時選用了「俠醫」為題!

外科醫生的訓練要求很高,其中一個原因是外科醫生透過自己的手藝和技術直接醫治病患,所以除了知識外,也着重手藝的訓練。從基本訓練開始,一針一線,有板有眼,也有着背後相當嚴謹的理論。例如在腸胃部縫合組織的時候,線與線之間太闊就會有滲漏的風險,太緊則會影響血液供應。一個外科醫生要學成下山,獨立完成複雜的手術,必須經過多年的培訓和磨練,「師父」更扮演着非常重要的角色和作用。在這個資訊發達的年代,互聯網成為大家的「師父」,有很多事情也能從互聯網找到答案,通過視頻就能看到大師級的手術演示。但有時候我們忘記真正的學習是不能夠像從前開刀手術一樣「看一次,做一次,就變成師父」(See one, do one, teach one), 而是需要反覆練習改進。

經驗閱歷 非網上「師父」能給予

外科大師一般都會將自己最精彩的手術錄像放在互聯網,所以我們平時從視頻裏看到的是大師最優秀的一面,有時候看似簡單的手術步驟,其實已是大師累積了數十年經驗才能達到的造詣和境界,正所謂「台上一分鐘台下十年功」。科技再發達,有時候也不能代替人類的經驗和閱歷。

各位師弟師妹,練功雖辛苦,欲速則不達,尤其是外科醫生的手術武功,跟病人的福祉有着直接的關係!

文:趙偉仁(中大醫學院院長)

(愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛。隔周刊出)

[健康]