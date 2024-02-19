【明報專訊】大部分睡眠問題，均可透過改善睡眠衛生（sleep hygiene）而得到明顯改善。職業治療師會透過環境、生活習慣、心態等方面，以不同手法與服務使用者一同制訂方案，以改善睡眠衛生。以下10個小貼士，助你睡得「夠」「好」！

（1）規律睡眠

無論是平日還是放假，都應該在固定時間上牀睡覺和起牀，好讓身體的生理時鐘有固定時間表。

（2）睡前活動

例如溫水浴或吃點小吃，讓身體知道是時候要上牀睡覺，以及讓身體達到放鬆狀態。

（3）黑白分明

睡覺時應關掉電燈（除長者需要小量夜間照明外），保持睡房昏暗。白天適宜多接觸陽光，避免過長及頻密的小睡（少於半小時為佳）。

（4）營造氣氛

保持一個寧靜、溫度適中及舒適的睡房環境，可以考慮從寢具如枕頭、被單開始逐一改善。

（5）專心一志

除了就寢和性事，避免在牀上作其他活動，如溫習、工作、覆信息等。

（6）暫別藍光

就寢前1小時，避免使用會發出光線的電子產品，如電腦、電視或手提電話等。

（7）不餓不飽

就寢前不要吃太多食物，也不要餓着肚子。

（8）以靜制動

睡前2小時減少劇烈活動，建議多在白天做體能運動。

（9）減少刺激

睡前4至6小時避免喝含咖啡因、酒精的飲品或吸煙。

（10）睡前放空

睡覺前減少憂慮明天的考試或功課，放鬆心情，有助入睡。

若失眠持續或長期睡眠質素沒有改善，應盡快諮詢醫生或專業人士，以免情况惡化，影響身心靈健康。

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