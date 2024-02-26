4大類障礙關卡 各有考驗

【明報專訊】雖然距離2028年奧運還有一段時間，但香港近年有不少地方都能體驗忍者障礙運動。障礙類型多變，鍾衍洋開設的訓練場就有近40項考驗。他指障礙物可大致分為4大類：

■Four steps

1.速度型

需快速通過障礙物，如跑過斜板、徒手爬上弧形高台。

例子：Four steps

玩法：參加者需連續跳過4塊斜板，練習場內斜板距離為97厘米，比賽一般是1.2至1.5米

心得：考反應、雙腳協調、距離判斷、速度等。例如跨步要多大、單腳或雙腳踏板等，講求臨場判斷。鍾衍洋說：「這障礙最易受傷是腳踝，如踩的地方不平，就有可能扭傷；其次是膝蓋，或在失平衡仆倒時受傷。」物理治療師吳迦諾建議，平日在家可用箱子代替障礙物，反覆跳上箱子，訓練腳踝平衡力

■Slackline（扁帶）

2.平衡型

在幼細橫木、鋼管、扁帶等行走。

例子：Slackline（扁帶）

玩法：從扁帶一端走到另一端

心得：鍾衍洋說：「很多新手不自覺縮緊頸部、鎖緊肌肉，希望不會跌下，但鎖緊肌肉後身體更易搖擺，反而更易跌。」此項目受傷風險不高，只有當走得太快失平衡，落地時或扭傷腳踝。他教路，扁帶彈性較高，可打開、舉高雙手以保持平衡，同時放鬆膝蓋

■Pegboard

3.力量型

牽涉較多上肢肌肉和搖擺動作，靠搖擺製造動力。

例子：Pegboard

玩法：雙手分別捉緊兩支手柄，整個人懸在半空。每次移動時，先鎖緊單邊肌肉，然後將另一支手柄從板上拔出，插到下一個洞。身體維持左右擺盪，推動前進

心得：這項目需要較多肌肉力量，如背肌、二頭肌、核心肌和肩膀。鍾衍洋指，訣竅在於鎖緊單邊手，穩定一邊身體後，才能較準確地將手柄插入板洞之中。此項目受傷風險不高，「因為動作較慢，但對訓練過度的人而言，或較易拉傷肌肉」

■Cliff hanger

4.指力型

製造擺盪動力，但手接觸點難度更高，如很窄的木條，考驗手指肌力為主。

例子：Cliff hanger

玩法：抓緊約4厘米闊木條，整個人懸掛半空，然後移動到下一條木條，移動時身體左右擺盪，推動前進

心得：木條只靠手指抓緊，難度更高，主要牽涉手指肌力，還有前臂及背部肌肉。鍾衍洋指這項目小朋友可能較成人表現佳，因他們身體較輕，而且手小，較易抓緊木條

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