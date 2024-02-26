養生帖：脾虛肝鬱 招經前水腫

各種不適--經前綜合徵表現為經前一周左右出現各種不適徵狀，如腰圍變粗、足踝腫脹、皮膚凹凸不平等。（設計圖片，new look casting@iStockphoto）

【明報專訊】不少女性在月經前出現各種不適情况，其中經前水腫較常見，表現為在經前一周左右腰圍變粗、足踝腫脹、眼胞浮腫、體重增加，甚至面部皮膚凹凸不平伴有輕微痕癢等，來經後諸症消退，下一個周期又如是往復。

腰圍變粗足踝腫 皮膚凹凸痕癢

經前水腫是經前綜合徵的不適徵狀之一，現代醫學對其發生機制一般認為與促進子宮內膜增厚而增高的黃體素有關，它影響體內滲透壓，造成水液積滯，引致水腫。

從中醫角度，這類徵狀往往出現在脾虛體質的人群，若正巧經前情緒不佳，或長期有肝鬱氣滯的傾向，經前水腫會更為加重。中醫學認為，脾為氣血生化之源，主運化水濕；肝主疏泄，調暢氣機。經前陰血下注胞宮，賴陽氣推動新舊更替，脾虛者推動無力，肝鬱者經絡不通，則易見此症。

中醫強調標本同治，隨體質改善經前水腫可以消除。

易倦便溏 健脾藥材煲粥

若平日容易疲倦，長期便溏者以脾虛為主，可以健脾補氣藥材煲粥，如黃芪、山藥、茯苓、白扁豆、芡實各10克，加大棗3枚，與粳米煮粥。也可在夏季煲冬瓜老鴨湯、赤小豆排骨湯；冬季煲栗子雞湯、五指毛桃龍骨湯等，補氣利水。同時，經前要保證充足睡眠和休息。

玫瑰花茶飲 行氣活血安神

若經前易情志抑鬱或煩躁，伴乳脹、腹脹、睡眠不安者為肝鬱為主，可用玫瑰花數朵，加益母草、香附、茯神各10克，薏苡仁30克，加水3碗煎煮30分鐘代茶飲，行氣活血利水安神。

避暴飲暴食 運動利氣血運行

飲食上應避免暴飲暴食，或過食肥膩難消化的食物，以免影響氣機運轉。此類女性還應建立有規律的運動習慣，根據體質選取適合運動方式，既有利推動氣血運行，還能增強心情的愉悅感，紓緩經前不適。

文：董爽

（香港大學專業進修學院註冊中醫）

中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生

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