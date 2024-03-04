知多啲：照顧者適時求助 忌「不放手」

【明報專訊】「我想死」、「好攰」、「好孤獨」、「心很累」，是不少認知障礙症病人家屬和照顧者的苦水。從事認知障礙症服務達18年的賽馬會耆智園副總經理、註冊社工崔志文不諱言，患者情緒起伏大，自理能力逐步減弱，記性又差，容易與照顧者出現摩擦，亦令不少照顧者感到失落乏力，甚至抑鬱至有尋死念頭。

有兩類照顧者屬於高危。崔志文表示，第一是不肯放手，認為自己處理才是最佳方法；第二是不尋求協助，但認知障礙症患者認知、活動能力及情緒都會不斷變化，需要專業知識幫助。

Alley的父親於2020年確診認知障礙症，最初由家傭照顧，但父親狀况逐步變差，日夜顛倒，半夜起牀開火煮食，更有譫妄症，指罵母親出軌，令母親整日關門在房。Alley一度感到壓力及迷惘，幸好積極尋找社區協助，嘗試讓父親參加日間院舍活動，發現他情緒逐步穩定，身心狀况有改善。但不用「上學」日子，父親又由朝睡到晚，後來決定申請院舍，而自己亦參加照顧者的課堂，並適時與醫護溝通，抒解個人情緒。

常言認知障礙症不能根治，但崔志文表示，患者若及早得到適切照顧，有助延緩病情。而照顧者亦不能孤軍作戰，必須學懂「PREFERS」。即由照顧個人身體狀况（P：physical condition）、處理家人關係（R：relationship） 、個人情緒管理（E：emotion） 、財政調動（F：financial burden）、學習照顧方法（E：education）、尋找社區資源協助（R：resources）及社交關係支援（S：social burden）等，多方面配合，才有助成為健康又有效能的照顧者。

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