【明報專訊】「教授，可否幫我解決貧血的問題？我每星期都要入院輸血，醫院已變成了我的家！」

回想第一次見陳伯是3年前，當時他87歲，是一名慈祥長者，已確診胃癌兩年多，雖然剛確診時並沒有轉移，但因年事已高，不希望接受大型手術。兩年來病情一直穩定，但之後有數個月卻常常因胃出血而引發貧血。一般而言，胃癌如沒有動手術是極難止血，亦不能完全根治，醫生一般都會束手無策，只能依靠輸血及抑制胃酸來減低流血的速度。

當我仔細評估面前這個老人家，發現他實在非常健康，完全能自我照顧日常的起居飲食，全身麻醉手術應該沒太大問題。再和他討論會否考慮做手術時， 他一口答應，並問可否利用微創手術方式，把大半個胃切除。

中大醫學院在1990年率先引進微創手術，相比傳統開刀手術，微創手術能大大減低病人術後的痛楚和併發症，這對老人家術後康復至關重要，我亦爽快地答應必定利用微創手術把胃切除。

完成手術後幾個星期，在門診再見到陳伯時，他興高采烈地說，已再沒有腸胃出血的病徵，血色素回復正常，持續幾年的皮膚嚴重濕疹也治好了，再不用把醫院當成家！

年逾90癌症復發 豁達接受

當我為他感到欣喜時，心裏亦擔心這嚴重的濕疹極可能是腫瘤伴隨綜合徵（paraneoplastic syndrome）的現象。腫瘤伴隨綜合徵往往是因腫瘤分泌異常物質或對抗癌症的抗體引發的一些生理現象，跟癌症轉移雖無關係，但亦代表他的胃腫瘤比較大和接近晚期，癌症復發比率較高。

3年後，陳伯的嚴重濕疹又再復發，我心裏已有不祥預兆，果然檢查發現癌症復發。當我把這個噩耗告知陳伯時，他和家人卻非常豁達地接受，彷佛早已有心理準備地說：「我確診胃癌已超過5年，其間都沒有大病徵，而且手術後還能食之有味，人生已再無憾！教授，跟你說一個秘密，我的真實年齡是現在的歲數加3年！這幾年的時間已是賺回來了！」

我赫然發現，幫他做手術的那年，陳伯豈不是已90歲？

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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