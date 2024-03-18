標靶免疫治療「惹火」 中藥「撲火」緩副作用

近年各種標靶藥物和免疫治療成為治療癌症的骨幹藥物，然而或會引致身體各部分發炎，配合清熱和補氣中藥，能緩和這些副作用。（設計圖片，模特兒與本文提及疾病無關，FatCamera@iStockphoto）

【明報專訊】上期說到中藥在抗癌的作用（重溫：bit.ly/3Vd6XkK），抗癌西藥發展近10年出現爆發潮，傳統化療慢慢變成次要角色，各種標靶藥物和免疫治療成為治療癌症的骨幹藥物。中醫藥如何配合這些新式治療，將會是中西醫結合治癌的未來研究方向。

【抗癌中藥的運用二之二】

很多人誤以為中醫一成不變。事實上，在中醫2000多年歷史裏是不斷向前發展。舉例說，第一本中藥著作《神農本草經》只記載了365種中藥，到了明代李時珍的《本草綱目》已記載1892種。來到現代《中國藥典》的中藥數目就更多，2015年版藥典收載藥品5608種，2020年版擴充到5911種。而不同年代的中醫，治病手法也不斷進步，可見中醫藥其實是不斷擴張和發展的學科。面對癌症這相對棘手的疾病，中醫也不會故步自封，不會拒絕現時西醫各種治癌方法，內地現在趨勢也是中西醫結合治療癌症。

近10年來，抗癌西藥發展迅速，傳統化療變成次要角色，各種標靶藥物和免疫治療成為骨幹藥物，無論在根治率、生存期和副作用方面都大有改善。舉例說，近年俗稱「聰明炸彈」的新型藥物——抗體藥物複合體（antibody-drug conjugate，ADC）嶄露頭角，這種把標靶藥和化療二合為一的藥物，能夠達到比化療藥物更強的抗癌作用，同時副作用相對輕微。而電療技術也日益進步，精準度提高，副作用減少。

這些新型藥物對身體產生的變化，可以用中醫學理論去理解和作出相應處理。舉例說，有病人接受免疫治療，注射PD-1抑制劑後，出現身體疲倦、甲狀腺功能減低，或引發身體各部分發炎反應，如皮膚發炎出疹；或免疫系統過激引起肝炎、肺炎等。中醫有句說話叫「壯火食氣」，免疫治療在中醫角度來說是一種激發火熱的藥物，身體產生大量「熱氣」而引起的症狀（類似現代醫學的發炎反應），反過來會耗損正氣，形成了一方面熱氣一方面氣虛的症狀。所以用中藥配合免疫治療時，多會共同使用清熱和補氣的藥物。

長水疱停免疫治療

轉服中藥腫瘤受控

舉兩個病例。一名約70多歲病人，確診肺癌並已擴散，使用免疫治療後療效很好，腫瘤受控。但用藥1年多後，出現嚴重的皮膚副作用，全身出現類似天皰瘡的水疱，需要停止免疫治療，皮膚逐漸改善，但無奈癌細胞在頸部和腋下淋巴擴散復發。病人害怕副作用，拒絕接受化療，改用中藥抗癌治療，半年後發現淋巴的腫瘤再次受控。這個病人的治療效果，很大機會是免疫治療首先激發了免疫系統，再加上中藥相輔相成而來。

按西醫療法靈活配搭中藥

另一名是三期肺癌的病人，由於原發腫瘤較大，再加上肺氣腫引致肺功能不足，不能做手術切除。治療方法是先用化療加免疫治療縮小癌細胞，再接受30次電療，完成後需要注射1年免疫治療作為鞏固治療。這療程的最大風險是，當電療和免疫治療在短時間內並用，電療雖能夠激發免疫治療產生協同效用，但最怕是免疫系統過激引發肺炎，嚴重甚至致命。因病人本身走路會氣喘，所以在治療期間配合中藥益氣補肺；另外他的處方中也經常看到白花蛇舌草，病人問是否用於抗癌？白花蛇舌草主要用來清熱解毒，減低肺火，希望減少引發嚴重肺炎的風險，並不是用來抗癌。由於這個西醫治療方案功效顯著，最擔心只是嚴重副作用，所以在接受免疫治療期間，中藥方不需要用太多抗癌藥物，只集中補氣清熱，相得益彰。

以上例子可見，了解到新的西藥抗癌治療，反過來可以指導中藥用藥的方針。

臨牀試驗不足

阻礙中醫藥發展

中醫藥發展最大困難之處，是不少藥方和療法未經非常嚴格的臨牀試驗。不少中醫藥研究只屬實驗室研究或一些臨牀案例（case study），相對於西藥大多數有嚴格的三期臨牀研究，中醫藥需要更多臨牀試驗。而其中最大困難之一，是嚴格臨牀試驗需要大量資金和大藥廠統籌，惟傳統中草藥和西藥不同，很難申請專利，所以缺乏投資之下發展試驗較為落後。

香港政府近年開始投放資源研發中藥，希望在不久將來會有更大的突破。與此同時，使用中藥材作癌症治療或研究，其中一個關鍵是劑量和原藥材質素，這方面也需要努力制訂質素水平標準。

無論是單用中醫藥，或中西醫協作來治療癌症，還需要很多研究和實踐工作。由於每個病人的病情不同，病人如在治療癌症時希望加入中醫藥治療，務必先請教自己的主診醫生和中醫。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com