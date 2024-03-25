腎陽不足 前列腺肥大 調攝飲食保暖 緩小便障礙

小便障礙--前列腺增生引致的小便障礙，中醫可歸納到「癃閉」的範疇。（alphabetMN@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】幾乎每個男性到了中老年，都會碰到一種狀况——前列腺良性增生，或俗稱前列腺肥大。患者可能出現尿頻、夜尿、尿流變慢變少、尿後餘瀝、排尿不順暢等症狀，甚則引起尿瀦留、腎功能不全等。針對出現小便障礙的患者，中醫可透過中藥，配合飲食作息調攝，減輕不適症狀。

年老膀胱氣化不利 影響排尿

因前列腺增生而引致的小便障礙問題，中醫可歸納到「癃閉」的範疇。清代中醫書籍《類證治裁．閉癃遺溺》指出：「閉者小便不通（尿閉不出），癃者小便不利（點滴而出）。」中醫認為年老體衰，腎陽不足，以致膀胱氣化不利，令小便無法正常排出，是導致中老年人出現癃閉的最主要原因。基於中醫認為男性以腎精為根本的主張，腎氣（陽）不足、腎虛精虧對男性無論體力、精神、小便、頭髮、生殖等影響都較為明顯。此外由於久坐少動、飲食生冷等造成脾胃氣虛，中氣不足清氣不升，以致濁陰不降，也可造成排尿乏力或不暢，甚至水液停聚體內。

嗜肥甘厚味 濕熱下注膀胱

除腎虛、脾虛外，其他導致癃閉的原因還包括濕熱、氣鬱、血瘀等。對本身已出現前列腺增生的男士而言，由於飲食不節，嗜食肥甘厚味，以致脾胃積聚濕熱，濕熱下注膀胱；或由於情志不暢，憂思鬱怒，以致肝鬱氣滯，血氣不通，三焦水道不行；或由於久病絡阻，引致瘀血凝結，阻塞尿路，皆會加重小便不暢的問題。部分有止咳、通鼻塞功能的西藥，或部分有收斂作用的中藥，亦有可能妨礙排尿。治療癃閉需要根據患者體質、病况辨證施治。雖然臨牀上很難杜絕中老年男士前列腺增生的發生，但可以通過積極治療，減輕因前列腺增生而出現小便不利的問題。

針對腎陽虛的證候，患者常見精神委靡、畏寒肢冷、腰膝痠軟、頭眩耳鳴、夜尿頻數、排尿不暢等。治療可配合溫腎，促進膀胱氣化，改善排尿問題，常用方藥如製附子、菟絲子、濟生腎氣丸。針對脾虛中氣不足的證候，患者常見疲倦乏力、排尿乏力、尿後餘滴不止、胃口欠佳、大便溏瀉、身體浮腫、舌體胖大等，治療可配合補脾益氣，常用方藥如黃芪、黨參、補中益氣湯。

由於濕熱蘊脾，導致濕熱下注妨礙排尿者，常見症狀包括小便黃赤、尿道滴白、腹脹、口黏、舌苔黃膩等。治療方面可清熱利濕，通過利尿祛邪，常用方藥如車前子、萆薢、薏苡仁、八正散。因氣滯而使氣機運行不暢，影響小便不利者，常見表現如排尿艱澀不暢、脘痞脹氣、胸悶、經常嘆息、口苦等，病情可隨情緒起伏有變化，在治療方面可疏肝行氣利水，常用方藥如枳殼、柴胡、沉香散等。因瘀血凝結而致尿路不通，患者可能出現像結石、腫瘤一類有形之物妨礙排尿，伴隨小腹脹痛、唇舌紫暗有瘀點瘀斑，治療方面可活血祛瘀散結，常用方藥如桃仁、紅花、當歸尾、代抵當丸等。

戒生冷食物、凍飲 養脾腎精氣

男士一旦隨年齡增長出現前列腺良性增生，建議應透過養生調攝，力求減少不適症狀，延緩病情發展。為保養脾腎精氣，飲食方面應少吃寒涼生冷食物，少喝凍飲，起居方面要注意保暖，避免吹風受寒，以減少損耗陽氣或受寒邪侵襲，以免受「寒主收引」（寒冷時身體自然會收縮、緊繃）的特性影響引致小便不利。

曬太陽 多運動 助氣血運行

要預防痰濕蘊結引起小便不暢，日常飲食宜清淡，飲食組合應以多菜少肉為主，多吃深綠色蔬菜、根莖類食物，少食甘甜、肥膩、多油等肥甘厚味食物，不要暴飲暴食。而且應保持合適體重，避免超重或肥胖。氣滯血瘀失調的預防主要可通過多曬太陽及多做體育鍛煉，以促進氣血運行。此外還要注意調暢情志，保持情緒輕鬆愉快，使肝氣能正常疏泄，令氣機順暢，從而避免瘀滯產生。

■湯水食療

五指毛桃湯溫補脾腎 改善膀胱功能

勤做提肛動作如凱格爾運動（Kegel exercise），縮緊肛門、陰道附近的骨盆底肌肉，從維持2秒開始練習，慢慢增加至10秒，可促進盆腔血液循環，有助紓緩前列腺增生者的小便不暢症狀。有研究指多吃煮熟番茄（內含豐富茄紅素）、柑橘類水果，以及鯖魚、三文魚等含豐富Omega-3脂肪酸的魚類，都對改善前列腺增生病情有幫助。

中醫認為性生活不節會導致「房勞」，耗損腎精，可以影響小便不暢或癃閉，因此中老年人從養生角度建議節制性生活，避免縱慾。頻繁性慾刺激容易導致前列腺經常充血，有可能妨礙排尿。千萬不要以為男性有性生活但不射精就不會對身體機能有影響，誘發的性興奮如未能得以適當釋放，前列腺充血時間將會更長，而且更容易患上充血性前列腺炎，影響排尿和下陰不適。

因前列腺增生而出現小便不利者，中醫辨證屬臟腑虛弱者多見，食療可側重於溫補脾腎扶正，配合行氣活血，改善膀胱氣化水液的功能，從而改善排尿不暢的症狀，建議可飲用五指毛桃杜仲核桃瘦肉湯。

■五指毛桃杜仲核桃瘦肉湯

功效：溫補脾腎

材料：五指毛桃45克、黨參15克、茯苓15克、杜仲15克、核桃30克、丹參12克、陳皮6克、瘦肉適量

製法：瘦肉切開、洗淨、汆水，其餘材料洗淨。將所有材料放入鍋中加水6至8碗，先用大火煮沸，再轉小火煮2小時，加鹽調味後即可飲用

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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