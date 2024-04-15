吾生有杏（251）：什麼是領袖？

【明報專訊】「陳教授，回顧過去10年，你認為作為一個領袖需要具備什麼條件？」上星期一名實習記者向我提出這個問題。我想了一會兒便回答說：「一個領袖需要擁有理想、執行能力、胸襟及意志。」

「怎樣才算是領袖的理想？」記者追問。「這視乎你是哪一種類型的領袖。歷史上不少領袖只重視如何建立豐功偉績，他們的理想往往都是滿足自己的野心，一味好大喜功。我相信真正的領袖應該以大眾福祉及未來發展作為他的使命。」

理想靠口號 成事靠恆心

記者問：「陳教授，你當年做醫學院院長的理想又是什麼呢？」我毫不猶豫地回答：「我立志要改革傳統醫學教育，因為我相信每一個年輕人都是獨一無二，以人為本的教育才能發揮他們的小宇宙及栽培出人性化的醫生。」記者問：「成功了嗎？」我笑道：「當年缺乏判斷時勢的經驗，一開始便碰得焦頭爛額。但自小養成打不死的意志，更慶幸有一個與我並肩作戰的團隊，所以成功在望，明天會更好，哈哈！」

記者問：「你如何建立執行能力呢？」我回應：「這的確是很大的挑戰！大學教授善於天馬行空，夢想比天高，一旦要落地便往往虎頭蛇尾。要把夢想成真，便要建立團隊及勾畫路線圖。正所謂：『理想靠口號，成事靠恆心』。不少領袖過不了這關，多年來我觀察到不少領袖的盲點，包括心高氣傲、忠言逆耳、心胸狹窄、忌才等等。」

感恩苦難 磨練成有用的人

記者問：「你又如何克服這些弱點呢？」我不禁大笑：「我只是一個屋邨長大的小子，既無父蔭支撐，又非名校出身，有什麼值得誇口？在我眼裏，很多人都比我更有智慧更有能力。所以要我虛心請教，禮賢下士並沒有什麼難度！」

臨別，記者問了最後的問題：「如果時光倒流，你遇上以前的你，你會給他什麼忠告？如何避免走冤枉路？」深思良久，望着這個小記者，彷彿對着以前的我自白：「你要感激父母沒有給你一個顯赫富貴的家庭，要為着未來將要受的苦難感恩，因為這一切艱難的日子將會把你磨練成一個有用的人。」

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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