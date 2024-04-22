【明報專訊】上星期和幾個老友閒談，不知怎的扯到醫生荒的話題上，其間習慣了語不驚人死不休的老周，口沫橫飛地發表宏論，說道科技愈來愈發達，醫生和護士的許多工作都可以找儀器代勞，省了不少人手；人工智能甚至可以取代醫生為病人診斷開藥，機械人獨當一面為病人動手術是遲早的事；看來在可見將來，醫生人手需求會大大減少。現在人人都說醫生荒，除了政府和醫管局忙着招聘外地醫生外，醫學院也說要增加醫學生學額，其他大學嚷着要成立醫學院之聲，此起彼落；看來都是為了爭取資源，長遠下去只會令香港醫生過剩，白白浪費公帑。

昔日科幻劇診斷神器 今成常規器材

科技是否可取代醫護人手？從來都有爭議。回想半世紀前，在大學宿舍和同窗圍觀當年大熱的科幻電視劇《星空奇遇記》（StarTrek，內地譯為《星際迷航》）時，看到聯邦星艦企業號的醫務員，只需用一具名為tricorder的掃描器，不消片刻便可找出病人的病灶，無不歎為觀止，慨嘆若有此診斷神器，必可大大減省醫生時間和人手。想不到時至今日，類似tricorder的掃描儀器，已成了常規的醫療器材。

可是過去數十年科技的突飛猛進，並沒有減少社會對醫護人手的需求。雖然不少人認同老周的觀念，以為醫生工作有科技代勞，醫生數目毋須增加，甚至可以減少；但事實上，回顧過去二三十年，在所有發達地區，以及部分發展中地區，醫生人數都是不斷快速上升。其實這現象不難理解，人口老化是增加社會醫療負擔的主要原因，老人體弱多病，而且往往多個器官一齊發病，以往「人生七十古來稀」，多數人根本沒有機會活到耄耋之年。時至今日，由於生活條件改善，加上醫療科技發達，人類愈來愈長壽，許多老人家活到八九十歲，百歲人瑞也大有人在。老人多了，自然要增加醫護人手照顧他們。

科技發達治療更精準 人手需求反增

不單是老人家，科技發達令診斷和治療更精準及徹底，從前診斷不到、治療不好的病，現在都難不倒醫生或他們的團隊。以前癌症被稱為絕症，患癌的病人都活不了多久，可是到了今天，科技發達令許多癌症都可以根治，即使復發或轉移到其他器官的癌腫，亦可運用不同形式的手術、電療、化療、免疫治療，或其他新方法治癒，和以往的醫生只能舉手投降，囑咐病人好好度過剩餘日子的光景大不相同。病人死不了，但終生都需要覆診檢查，自然亦增加醫護人手的需求。

以新生兒專業為例，我初出道時的新生兒護理，沒有什麼科技可言，沒有生命徵象監察器，呼吸機是最原始的型號，對需用儀器輔助呼吸的早產兒用處不大，早產兒能否存活，全憑「天生天養」；由於大多出生後沒多久便夭折，所以毋須動員太多醫護人手照顧這些嬰兒。如今新生兒護理科技和當日不可同日而語，即使孕周只有24、25星期的極度早產兒都可以存活，但每一名都需要多名醫生護士花大量時間和精力照顧，從這角度看，科技發達只會大幅度增加人手需求，絕不會減少。

我把我的想法告訴老周和在座老友，討論良久，最後大家同意，科技發展肯定造福病人，但不要奢望它能減省醫護人手。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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