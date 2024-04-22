健康點滴：BRCA基因變異 乳癌風險高數倍

【明報專訊】基因是人類的生命密碼，不單影響智力及外形，連身體易於患癌與否，往往也與基因有關。乳癌就是其中一種常見而且與基因有關的癌症。

一成乳癌個案與基因有關

直到目前為止，科學家已發現有超過100種基因和乳癌有關，但是大家不必恐慌，因為約九成乳癌個案其實和基因或遺傳並沒有關係，真正和遺傳基因有關的乳癌個案只佔整體約一成。這百多種基因誘發乳癌的機率各有不同，根據它們的發病率，醫學界將之細分為高穿透性、中穿透性和低穿透性基因。高穿透性基因中，最常見兩種就是BRCA 1和BRCA 2基因變異。BRCA 1和BRCA 2是抑制腫瘤的基因，可以修補受損DNA，阻止細胞不正常生長。一旦這兩種基因變異，不單難以抑制腫瘤生長，更會增加患上癌症的機率。

研究顯示，如果身上帶有BRCA 1或BRCA 2基因變異，便有50%至70%在80歲之前確診患上乳癌。而一般人患乳癌的機率約為8%至9%，意味着BRCA 1或BRCA 2基因變異攜帶者，患上乳癌的風險比一般人高數倍。

男士患乳癌宜驗基因

乳癌並非只影響女性，男士也有可能患上乳癌，他們亦會攜帶可能誘發乳癌的變異基因。然而，男士患乳癌只佔整體個案約1%，如不幸患上，醫生會建議病人作基因檢測，排除帶有變異基因的風險。

癌症基因變異，可以是遺傳，也可以是患者本人的基因變異。以下4類人士，都值得考慮接受乳癌基因測試：

1. 50歲以下乳癌患者

2. 三陰性乳癌病人

3. 兩邊乳房都有癌症的病人

4. 患上乳癌的男士

監察與切除乳房 存活率差不多

檢測乳癌基因的方法十分簡單，抽血檢查便可以。一旦發現攜帶高危基因，就可採取不同措施，保護自己、家人甚至下一代。例如有人選擇預防手術切除乳房，荷李活明星安祖蓮娜祖莉就是一例。香港亦有個案是病人年輕時一側乳房發病，當時由於科技所限不知道原來攜帶致病基因，近年再次檢查，發現自己原來是BRCA變異基因的攜帶者，經考慮後，為免另一邊乳房將來患癌，便決定切除乳房預防。

當然，每個選擇都有優劣之處，根據過往研究顯示，攜帶高致病基因的病人只要緊密監察，其實和接受乳房切除手術病人的存活率相差不遠。病人可以按自己健康情况、生活及家庭計劃作出最適合的安排。

文：洪家偉（外科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）