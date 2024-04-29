知多啲：反覆轉醫生 長期病難跟進

【明報專訊】隨大灣區交通網絡發達，不少長者選擇北上養老；亦有不少人香港內地兩邊走，既工作兼生活，令北上求醫需求增加。當大眾追求「平、靚、正」的醫療服務下，有醫生提醒，在兩地求醫均需向醫生提供完整的病歷，才能對症下藥，減低醫療風險。

今年2月，政府公布擴大醫療券使用範圍，把7間位於粵港澳大灣區醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，當中包括牙科服務。養和醫院副院長、婦產科專科醫生陳煥堂表示，有關計劃讓港人得到更多醫療選擇，但對於長者或長期病患來說，必須小心管理個人病歷紀錄，以便在不同地區看診時，幫助醫生掌握病情，提供合適治療。

陳煥堂說，常見慢性病如高血壓、糖尿病、骨質疏鬆，或白內障，有別於傷風感冒，需要長時間監察及藥物治療。以糖尿病為例，不少患者血糖水平時高時低，需要因應情况調節藥物，一旦血糖控制不穩定，可併發糖尿眼或糖尿足。反覆轉換醫生，難以跟進病情及適切治療。

兩地病歷寫法或有差異

另外，兩地醫療對疾病資訊和病歷寫法，可能有文化及中英文差異。陳煥堂曾經接觸一名居港的內地孕婦，香港婦產科指引，在懷孕20周時須接受結構性超聲波，但她表示在內地接受過「大牌子超聲波」，輾轉了解純綷是名稱差別，所指同樣是結構性超聲波。因此在北上求醫熱潮下，病人需要整理個人病歷紀錄交給醫生，而兩地醫生亦要了解兩地的治療及記錄方式，讓患者得到全面的醫療服務。

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