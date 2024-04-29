健康點滴：夏日慎防誤交損「疣」

疣是常見皮膚病，由人類乳頭瘤病毒引起，初期感染可用含水楊酸成分的藥水治療。（SERSOL@iStockphoto）

【明報專訊】疣（warts）是一種常見皮膚病，主要因感染人類乳頭瘤病毒（HPV）而起，患者的皮膚會出現啡黃色或肉色的凸起顆粒或硬塊。

治療疣有多種方法。例如在感染初期可用含水楊酸成分的外用藥水，一般要使用最少幾個月才見效；其次是冷凍治療，也是現時最常用方法，利用零下196℃低溫液態氮將皮膚上的疣殺死。若想精準地把疣除掉，則可用激光治療，有機會一次便治癒，且通常不會留有疤痕。每種治療方法都有利弊，病人應先向醫生詳細了解。而在微生物及感染學的角度，最重要是避免感染疣這種皮膚病。

疣病毒愛溫暖潮濕 無處不在

HPV病毒至今已發現超過150種，而會引起皮膚疣的HPV大多喜歡在溫暖潮濕的環境滋長，可透過接觸患者的皮膚患處，或接觸帶有HPV病毒的物件而傳播，一旦接觸的人士免疫力較弱或皮膚有傷口，便較容易受到感染。夏天將至，列舉幾個我們身邊的傳染途徑，希望大家不要「誤交損疣」：

1.家庭成員之間的交叉感染，例如共用毛巾、剃鬚刀、枕頭牀單，甚至經常接觸同一個開門把手，都有傳染風險，因此一旦患疣必須小心避免傳給家人

2.美容院內的美容工具，化妝品試用專櫃的粉餅、粉撲、化妝掃、睫毛夾等，如果未經適當消毒便讓不同顧客使用，也有可能傳播疣病毒

3.小朋友每到夏天，都會參與各種活動或興趣班，若參加需要赤腳的活動例如游泳班，或經常和其他小朋友一起赤腳奔跑，也有可能感染「尋常疣」或「足底疣」（其中兩類常見的疣）。後者會令腳底或腳趾長出帶有黑點、變厚、粗糙的硬塊，走路時可能感到痛楚，有時會被誤認作雞眼

4.疫情後不少成年人都比過往更注重健康，但若玩瑜伽、泰拳等，有可能赤腳接觸地墊，應盡量避免

5.疫情後港人外遊欲望高漲，要注意赤腳在酒店房間地氈上行走，是一個感染疣的高風險行為

最後，可引起疣的HPV病毒其實無處不在，因此在公共地方用手觸碰門柄、升降機按鈕、公共交通工具扶手、健身中心的各種器材後，應用肥皂或洗手液徹底清潔雙手才可觸摸身體其他部位，減低感染風險。

文：黃溢妮

（臨牀微生物及感染學專科醫生）

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