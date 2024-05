俠醫仁心：致新畢業的準醫生

【明報專訊】執筆之時正是中大醫學院舊生會為2024年畢業班同學舉行白袍慶祝晚宴(White Coat Party)的日子。

我特別為新畢業的師弟師妹感到高興,他們通過多年艱辛的醫學培訓,終於完成夢想成為醫生。我更為他們的父母和家人感到欣慰,父母為了培育子女而努力工作,成就他們的夢想,今天看着兒女完成醫學課程而感到驕傲。

這是我就任醫學院院長後第一次和醫科畢業生舉行慶祝派對。回想自己30年前畢業時的心情,便能設身處地感受到醫科畢業的興奮!完成醫學課程真的絕不簡單:醫學博大精深,知識日新月異,而且這個專業人命關天,對學術水準要求極高,教授們都希望能訓練出最好的醫生,將來可以好好地照顧病患,因此醫學院內的考試十分嚴謹。能夠順利畢業,真的要連年挑燈夜讀,過五關斬六將。

恭喜準醫生的同時,我在晚宴上亦跟他們分享自己當醫生的三大哲學和寄語:「第一,希望你們能夠毋忘初心、懷抱夢想,堅定心志去幫助有需要的病人。還記得你們第一次來到中大醫學院接受新生面試時,必答題『你們為什麼想當醫生』的答案嗎?雖然每個人的原因都會有點不同,但我相信絕大部分的答案當中都有着想幫助病人的元素。雖然幫助別人必須在自身時間和利益上作出犧牲,但治癒病人後的滿足感和學到的臨牀經驗足以彌補那些犧牲!

「只有做或不做,沒有嘗試做」

希望你們不要太過計較和跟別人比較。套用電影《星球大戰》裏尤達大師的哲學變奏:『比較導致憤怒,憤怒導致仇恨,仇恨導致痛苦。』和別人比較正是邁向黑暗人生(The Dark Side)的開端。每一個初級醫生在不同學科的工作量、候命時間、處理病人的複雜程度和醫術經驗的累積情况都不同,比較只會帶來不必要的煩惱。

第三,尤達大師在電影裏也曾說過:『只有做或不做,沒有嘗試去做!(Do or do not, there is no try.)』今天你們已從中大醫學院畢業,但要成為一個能獨當一面的專科醫生,路途還很遙遠!在學習診斷和治療病人的過程中,希望你們能謹記全心全意做好醫生的工作,而非只是嘗試做好。須知醫治病人並沒有只醫好一半的情况,醫生對病人的承諾和投入就是治癒病人的基礎!

在未來你們還會遇上很多挑戰,如在人生或工作上遇上極大困難,找不到解決方法時,中大醫學院的教授和師兄師姐都歡迎你們隨時回來找我們。這裏永遠是你們最強的後盾!」

也許有人會問為什麼醫學院畢業還是準醫生?因他們還要完成一年的艱苦實習,持之以恆,才能成為註冊醫生!晚宴翌日是拍畢業照的大日子,也剛好是我的生日。我十分驚喜和感恩超過200名畢業生為我慶祝生日,給我送上祝福!

文:趙偉仁(中大醫學院院長)

(愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛,隔周刊出)

