「洗肚」重擔如山 七旬照顧者苦撐

適當攝取--腎病患者的蛋白質攝取量應恰到好處，過多會增加腎臟負擔，過少則導致肌肉疲勞。（piotr_malczyk@iStockphoto）

【明報專訊】73歲陳伯獨力照顧65歲患有末期腎衰竭的太太，陳太每天需要「洗肚」（腹膜透析）。曾因椎間盤突出接受手術的陳伯，每天將「洗肚水」在狹小家居中搬來搬去；還要照顧太太日常飲食，扶抱轉移，在照顧路上十分吃力。陳太不想增加丈夫負擔，曾有尋死念頭。

以老護老的情况愈發普遍，無論是照顧者或被照顧者，生活上皆面對重重困難，極需全方位支援。

個案

65歲太太每日洗肚4次

夫椎間盤突出 靜脈曲張

65歲的陳太數年前因腳痛在外地求醫，被誤診為風濕，錯過醫治黃金時期，其後在港確診末期腎病，需要每天接受4次腹膜透析（俗稱「洗肚」）。陳太兩名子女長居內地，73歲丈夫陳伯獨力撐起照顧太太的責任。陳伯身體狀况亦欠佳，多年前因椎間盤突出要接受手術，並患有靜脈曲張及胃炎，令他在照顧路上十分吃力。

家居空間小 頻繁搬動「洗肚水」

兩老居住在公屋1至2人單位，家居環境狹窄，活動空間有限。陳太睡覺位置狹小，睡牀三分之一位置放置「洗肚水」（腹膜透析液）；加上她核心肌肉乏力，難以轉移，多次從牀跌在地上，陳伯只好每晚睡前把幾箱「洗肚水」疊高放在牀邊，防止太太跌倒。此舉不單加劇陳伯的腰痛，亦令牀上空間更小。另一方面，陳太因腎病及過重，容易疲倦，行動緩慢，經常臥牀休息，陳伯恐防太太跌倒，經常陪伴在旁，精神繃緊。

陳伯照顧太太時長期使用不正確扶抱技巧，又以錯誤姿勢搬動「洗肚水」，令身體勞損，腰痛加劇。由於太太食慾不振，每餐進食量小，陳伯束手無策。「仁濟愛傳家」團隊社工上門家訪，言談間陳太表示不堪腎病折磨，加上家居活動空間不足，又不想增加丈夫負擔，曾有尋死念頭，令陳伯更加擔憂。

團隊支援

學腎病護理知識 建正確飲食運動習慣

要解決兩老困境，「仁濟愛傳家」團隊為照顧者陳伯提供全方位支援。首先由護士和營養師加強他對腎病護理和飲食營養的知識，需要物理治療師和職業治療提供運動建議、扶抱技巧、家居安全評估；亦需要社會協助改善居住環境、提供情緒支援等。

護理過程須無菌 減感染風險

陳太接受的連續性可攜帶式腹膜透析，為本港最普遍的末期腎衰竭治療方法，原理是利用腹膜上的微血管網絡協助清理血液中的毒素及多餘水分，以分擔或取代腎臟的工作。

照顧洗肚患者，最重要原則是保持衛生。因為腹腔是一個無菌環境，任何觸及的物品必須是無菌，以免併發腹膜炎。陳太每天洗肚4次，護士提醒陳伯，協助太太洗肚前緊記清潔雙手，以免雙手成為傳播病菌的媒介。在清潔換液環境時，盡量以消毒濕紙巾或酒精棉取代毛巾，以確保清潔效果。另外，護士亦提醒陳太日常活動時，確保不要拉扯或扭動透析導管，亦要避免在導管附近使用剪刀或利器，以免損壞或令導管移位。

此外，護士建議每天護理導管出口處時，應同時檢查出口處皮膚狀况；留意有否紅、腫、熱、痛或有分泌物等發炎徵狀，之後使用膠紙將導管固定在皮膚上，並放置在腰帶內。同時避免在導管出口處使用潤膚膏和爽身粉，以免細菌透過導管或導管出口處進入腹腔。腹膜炎不會自行痊癒，一旦發現透析液變得混濁、腹部疼痛或發燒等腹膜發炎徵狀，應盡快求醫。

要讚賞的是，太太每次透析，陳伯記錄入水及出水量，好讓醫生或專科護士監察透析情况。

陳伯對於太太的飲食限制，一知半解，認為只要控制水分攝取便可。流質攝取控制（俗稱「限水」）對於末期腎衰竭患者非常重要。由於腎臟衰竭，無法控制身體內水分，即使有腹膜透析，能排走水分也相對較少，所以患者若不「限水」，可導致體液過剩，引發高血壓、左心室肥大、心臟衰竭及腎衰竭惡化，因此不容忽視。

限水限鹽 解渴有法

陳伯會記錄太太的喝水量，但忽略計算其他流質，如茶、湯及盒裝飲料等，需要營養師提醒。營養師提供不同解渴又限水的辦法，例如口渴時可嘗急凍藍莓或提子，夏天時也可嘗試含着冰塊。

腎病患者亦要限鹽。鹽分或鈉質會令身體保留過多液體。常見高鹽高鈉食物包括加工肉類及食物，如火腿、午餐肉、臘腸、芝士；罐頭肉類、蔬菜或湯；方便即食醬料和食物，如即食麵；醃漬食品，如鹹菜、欖菜等。上述食品應盡量避免或選低鈉版本。若要食用罐頭食品，應先以水冲洗，移除多餘鈉質；並盡量以新鮮食材入饌，以及以天然香料如胡椒、辣椒調味。

適當攝取蛋白質 勿胡亂戒口

腎病患者的蛋白質攝取需恰到好處，不能過多或過少。因為過多蛋白質會增加腎臟負擔，過少則導致疲勞、肌肉萎縮及增加感染風險。

陳太覆診時，醫生告知她的血液白蛋白（albumin）含量過低，要增加蛋白質攝取量，但陳太又聽聞要避免吃肉，控制蛋白質吸收，因而感到不知所措。營養師解釋，蛋白質對於維持身體機能及免疫力十分重要，鼓勵午餐、晚餐都應吃2両肉或魚，早餐可吃雞蛋及牛奶。胃口不佳時，鼓勵少食多餐，以適量果仁、豆漿、乳酪或蛋白粉來補充蛋白質。

營養師提醒，不要胡亂戒掉任何食物，此舉容易令飲食受到過分限制，導致營養不良。有末期腎衰竭患者需要戒口，是因為血液中鉀（potassium）或磷（phosphorus）過高，腎臟不能排走，鉀質過多會影響心臟跳動，磷質過多會影響體內鈣的平衡。未發現血液異常的病人不需要過分擔心。

運動時小心造口 保持衛生

陳太長期留家「洗肚」加上臥牀，肌肉力量及行動力都大不如前，現需倚賴助行架，步行容易氣喘。職業治療師及物理治療師建議循序漸進地運動，鼓勵陳伯每天帶太太到樓下公園，又介紹公園健身設施，例如以腳踏單車機做帶氧運動；同時教導陳伯如何協助太太轉移及使用助行架練習步行。

職業治療師指，運動對慢性腎病病人有莫大裨益，例如很多病人兼有糖尿病，帶氧運動幫助控制血糖；而阻力訓練能提高新陳代謝，加大消耗血糖。但正接受血液或腹膜透析治療的病人，運動時需要注意以下事項：

‧帶氧運動

建議由中強度訓練開始（比平日喘氣，但仍能說話），慢慢可按身體適應程度加強訓練度；例子：急步走、單車、游泳等（造口有防水物料遮蓋，游泳只需確保造口出口位置衛生便可）

‧阻力運動

接受血液透析治療患者，手臂有瘻管，要避免使用該手作阻力訓練。而接受腹膜透析病人，手術後數星期避免做增加腹腔壓力的運動，例如仰卧起坐、掌上壓等

‧伸展運動

避免過分屈曲或旋轉軀幹

改善家居環境 減輕照顧壓力

陳家空間小雜物多，浴室空間更是狹窄及缺乏支撐點，陳太如廁時需要扶着洗手盆坐下，有跌倒風險。儘管陳伯已向房屋署申請調遷，但仍急需改裝家居以策安全。經職業治療師評估後，把浴室門改成摺門，增加浴室活動空間，又在馬桶旁安裝扶手方便陳太坐立。此外，添置牀欄及扶手，協助陳伯扶抱陳太，減少勞損，避免意外。

由於陳太需要長期洗腎及用輪椅代步，社工協助陳家向房署提出申請調遷並獲批，減輕了陳家因家居環境狹小而衍生的壓力。另外，社工不時致電陳伯提供情緒支援，鼓勵他善用社區支援服務，例如陪診及清潔服務；又與陳太個案經理保持緊密聯繫，釐清雙方介入及支援的角色，及時為陳太提供情緒輔導，紓緩因病患而產生的無力感。

經過團隊介入及支援，讓陳伯知道，自己不需要獨力承受照顧責任，社區內有不同支援服務；陳太亦願意善用上門復康服務，減輕丈夫的照顧壓力。

陳伯及太太明白長期腎病是沒法根治，往後日子仍需要洗腎，但大家從健康生活方式入手，認同適量運動的重要，在天氣及體力許可情况下，盡量抽時間到公園或屋外走廊做運動，一起呼吸一下新鮮空氣，放鬆心情。

文：「仁濟愛傳家」護老同行計劃跨專業團隊

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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