兒言自得：酒泉、我們、我

【明報專訊】提起酒泉，現在是無人不識的中國航天中心，我國的衛星發射基地，也是石油工業和核工業的發祥地。由於酒泉處於河西走廊西端，北鄰蒙古，南接青海，西接新疆，自古代開始，地理位置令酒泉成為重要戰略地區，兵家必爭之地，亦是絲綢之路的重鎮。我最近到了河西走廊一行，雖然和酒泉擦身而過，沒機會直接進入這名城，但仍從導遊口中聽到不少有關酒泉的故事。

其中引人入勝的是酒泉名字的由來。其中一說是因「城下有泉」、「其水若酒」而得名。這說法迹近神話，不切實際，泉水怎麼可能變成美酒？看來是穿鑿附會居多。另一說法和我的同姓老祖宗霍去病有關，故事貼地氣兼勵志，似乎可信度較高。

霍去病是漢武帝時期的名將，雖然地位有點憑裙帶關係（他姨母是漢武帝的皇后衛子夫），但多少應該有點真本領，才能屢敗漢朝死敵匈奴，18、19歲便當上了驃騎大將軍。有一次他率大軍20萬，於現今甘肅酒泉一帶大破匈奴，很大程度上清除了邊疆之患。漢武帝為了表彰他的功勞，特賜御酒10罈遣使犒賞。皇帝御賜，自是非同小可，霍去病為了激勵士氣，想與士兵分享御酒，但區區10罈，兵多酒少，如何均分予20萬大軍，實費思量。後來霍去病靈機一觸，下令將10罈御酒全數傾入附近的水泉，然後與20萬將士齊飲泉水慶賀；「酒泉」因而得名。

時至今日，我們在社會做事，許多工種都講求團隊合作（team work），注重個人英雄主義的日子已一去不返。就以醫學為例，有志讀醫的學子在申請入讀醫學院時，往往要在面試時令考官相信他有「領袖才能」。所謂領袖才能，就是駕馭和團結團隊的能力。醫學院裏的課程，也有不少需要同學們合作的功課和專案課題，希望潛移默化，訓練學生們成為有團隊精神的醫生。畢業後當了醫生在醫院工作，那些準備或已經當上主管的，許多時都要上上領袖訓練課程，補補自己這方面的不足。

好領袖不獨攬功勞

一般的領袖課程，大多流於空洞和理論化，學生不容易將理論化為實踐。霍去病的「傾御酒入泉，與諸君痛飲」，卻是一個活生生如何當領袖的例子。10罈御酒倒入偌大的水泉，泉水本來應該沒有一絲兒酒的味道，但軍士的感激之情卻可以想像，令他們感到振奮的不是酒，而是大將軍不獨攬戰功，把功勞和皇帝賞賜與大家分享的信息。霍去病不費吹灰之力，便使到萬衆歸心，死心塌地為漢室出生入死與匈奴作戰，的確是領袖的典範。

不獨攬功勞，把榮耀歸於大眾，作為領袖應該有這個胸襟。多年前我的一個外國人上司，看到我不論在醫學期刊發表的研究文章或博士論文，提到有新發現或者有研究成果時，都愛寫上是「我們」（we）或「我們的」（our）研究成果，大不以為然；要我全部改為「我」（I）或者「我的」（my），說這樣才突顯我是研究的領頭人，成就毋須和他人分享。當時我沒有和他爭辯，但寫上「我們」的習慣仍維持至今。這可能是東西文化差異，但我的老外上司算不上是好領袖，他當年的下屬對此卻無多大異議。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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