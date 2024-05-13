澤星寄語：了解與讚賞

【明報專訊】最近一次出外公幹途中，偶遇一名資深新聞工作者。她從事新聞逾20年，跟我分享了一些工作的苦與樂，令我感同身受。

各行各業都有壓力，這名新聞界朋友坦言，最大的壓力源自不分晝夜地緊貼本地和世界時事的發展，關注各種消息來源，同時必須反應迅捷，及時並準確地判斷新聞的輕重緩急，研究及分析有關議題，邀請相關持份者和專家評論或回應，才可完成一篇內容充實且準確的專業報道。可想而知，新聞工作要求高度的判斷力、分析力、組織力和表達能力，絕不輕鬆。何况近年互聯網和電子通訊技術發達，使新聞界競爭更加激烈，甚至已經超越了地域和時間。環顧全球，每分每秒也有不計其數的讀者和觀眾在手機、電腦等設備上追求最新資訊，新聞工作者根本無暇休息。即使難得休假，也無法遠離塵囂，甚至要作好隨時中止休假、回到崗位的準備。他們敬業樂業和專業精神值得我們尊重和欣賞。

在反應迅速、隨時候命這兩點上，我身為醫生也深感共鳴。人類健康所受的威脅無日無之，我們實在不能鬆懈半點。前線醫護人員亦需時刻保持警覺，爭分奪秒地搶救病人生命，這也是我們教導醫科和護理學生的專業態度，並時刻汲取最新的醫學資訊和科技，不斷提升專業水平。我也分享了一些工作上的體會，包括任何時候也要緊貼醫學院的日常事務，即使休假或出差也不能耽擱，跟新聞工作亦有點相似。

片言隻語也暖在心頭

這次交流的經驗十分愉快，同時跟那名新聞界朋友交談之後，自覺壓力也減輕了一些。沒錯，壓力是推動我們進步的動力，但壓力太大就會適得其反，我們總需要休息和調劑。坦誠地分享自己的見聞和感受，正是減壓的良方之一。就像我平日跑步後，跟朋友坐下來閒話家常一般，不僅有助放鬆心情，也可以增進彼此的情誼。

要建立良好的關係，除增進了解外，適當的讚賞也是十分重要。因此每當同事獲得研究資助、晉升或獎項，我總會寫信祝賀和鼓勵他們。其中一些同事會給我回信，即使只是片言隻語，仍讓我暖在心頭。於我來說，這些看似微不足道的小事，其實是很窩心、很重要的鼓勵。

我深信，港大醫學院每個成員都有其專長和才華。身為院長，我認為自己其中一項最重要的工作，就是讓大家得到適當的支援和讚賞，且了解其所需，從而給予合適平台，讓他們發揮所長。此外，只有同事之間互相扶持和關懷，我們才可以盡展所長，在醫學教育和研究上繼續探索，作育英才，守護民康。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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