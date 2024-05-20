漢堡定食多肉少菜 DIY減脂版解饞

搭配漢堡的醬汁多數是高鈉、高糖，最好選擇另上，減少攝取分量。（kuppa_rock@iStockphoto）

爆「卡」數--咬開爆出滿滿肉汁的牛肉漢堡，拌上蛋黃液有夠「邪惡」。淺嘗1碗尚算熱量合理，但吃下整份定食再加上各款配菜，「卡」數就立即爆表！（明報製圖）

【明報專訊】日式漢堡是日本家庭餐桌上的常見料理，結合了日本與西方的料理元素，免治肉經炭烤或香煎，搭上白飯及雞蛋。日本人氣漢堡店月初進駐香港，立即掀起一波熱潮，每天逾百人排長龍朝聖。

新店一客日式漢堡定食，3塊漢堡配白飯、雞蛋、味噌湯，熱量算起來認真「和味」。營養師教DIY減脂版漢堡，避開致肥陷阱！

漢堡常見於日本食肆，可說是該國國民美食之一，一般由免治牛肉、洋葱碎、麵包糠製成，有些食譜亦會加入雞蛋、牛奶或麵粉；而新進駐中環的話題日式漢堡店，就標榜以100%純牛肉打成漢堡。

免治牛多肥肉 增壞膽固醇

「免治牛肉一般都用較高脂肪的部位組成，約20%至30%是高脂肪肥肉。」註冊營養師盧綺欣表示，1塊100克漢堡（無加油烤烘）約有熱量201千卡、脂肪10.8克，當中包含4克飽和脂肪。飽和脂肪相對較高，會增加體內壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇），脂肪堆積在血管內壁，使血管變窄或硬化，增加中風、高血壓等風險。

盧綺欣補充，若加油煎煮，1塊100克漢堡熱量約267千卡。一塊漢堡配上1碗白飯及醬汁，一餐約477至545千卡，尚算合理，就算配上餐飲，熱量也在標準之內。根據香港食物安全中心建議，成年人每日熱量所需約1900到2400千卡，以每天3餐計，每餐熱量攝取量應在600至800千卡之間。

2塊漢堡定食 超全日脂肪攝取量

不過，新店目前只提供有3塊漢堡的定食套餐，熱量立即飈升至1077千卡。註冊營養師Jim Lau補充，若再加入生雞蛋就會多約50千卡。而坊間日式餐廳提供的漢堡定食，除了漢堡和白飯，很多還配上味噌湯、煎蛋、沙律等。盧綺欣指，一客定食以2塊漢堡估算，熱量約1039千卡，當中油分約52克，相等於10.5茶匙，一餐已超出全日脂肪攝取量（衛生防護中心建議，每人每日烹調用油不宜超過25至30克，即6至7茶匙），而味噌湯鈉質亦較高。「如果按一個55公斤的成年女性一餐計算，攝取的肉量及油分都超標。」建議減少漢堡分量，同時要求醬汁另上，皆因日式醬汁、咖喱汁、紅酒汁等，基本上是高鈉、高糖、高脂，應盡量減少攝取量。

醬汁、芝士粉 高鈉高糖高脂

Jim又指，有些人更喜歡加配芝士增添風味，熱量隨之提高約100至150千卡，「尤其是灑在漢堡上的芝士粉，鹽分很高」，令原來高脂的漢堡更加「邪惡」。

沙律醬宜另上 薯泥加牛油增熱量

定食多伴有沙律、薯泥等配菜，可否平衡一下高脂的漢堡，減低罪惡感？盧綺欣表示，一客漢堡定食，肉類和蔬菜比例失衡，就算包含沙律，選擇也不多元，常見如生菜絲、椰菜絲等都並非高纖維蔬菜；再加上用蛋黃醬、沙律醬、芝麻醬等調味，脂肪量更高，醬汁如可另上就較好。而醃漬泡菜的鈉含量非常高，更應少吃。

此外，泥狀配菜如薯泥、蘿蔔泥、南瓜泥等，可能在製作過程中加入了麵粉或牛油，使味道更佳及口感順滑，亦會增加鈉及脂肪含量。

嘴饞想吃一客日式漢堡定食，盧綺欣建議，當餐蔬菜攝入量不夠，應在下一餐內補回足夠分量，同時減少脂肪和蛋白的攝取，拉上補下，平衡各種營養攝取量。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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