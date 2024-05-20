俠醫仁心：民以食為天，醫以患為首

【明報專訊】民以食為天，飲食是人類與生俱來的生活文化。作為上消化道外科醫生，我常見兩大類病人分別是進食困難者和進食過量者。進食困難者當然擔心患有上消化道癌症，但較罕見的病因——食道功能性疾病，卻是更影響生活質素。

「教授，我長期胃酸倒流，用盡方法醫都不大奏效，每天服用質子泵抑制藥仍未能控制病徵。」我仔細看面前這名30多歲女士，說話節奏有點急促，問她：「是否曾有醫生診斷你精神緊張？」「我不止精神緊張，還常常有吞嚥困難，食物卡在胸口位置，有時甚至要嘔吐出食物才能紓緩。」我心中一沉，一般胃酸倒流病人並不會吞嚥困難，然而這名女士剛接受上消化道內鏡檢查，並沒有發現胃和食道腫瘤。

消化道內鏡檢查只能診斷腸胃道明顯的病變，如癌症或潰瘍，但卻無從斷定消化道功能性疾病。當吞嚥困難病徵持續，而在內鏡沒明顯發現時，必須再進一步檢查，排除食道功能性疾病如賁門失弛緩症（achalasia）。賁門失弛緩症並不是常見的食道疾病，但在300年前的文獻上已記載，Thomas Willis利用鯨魚骨和海綿來施行食道下括約肌擴張術治療。

又食又嘔 賁門失弛誤當厭食症

患者有吞嚥困難和嘔吐的主要成因，包括食道失去推動力和賁門（下括約肌）失弛，雖然賁門失弛緩症能通過食道動力測試準確診斷，但醫生的臨牀經驗和懷疑卻是斷症的關鍵。根據我過往經驗，大部分患者病發初期都被診斷成胃酸倒流，有的更被當成精神病或厭食症醫治。有賁門失弛緩症的病人因被懷疑患上厭食症，而在精神科病房住了數星期接受治療。而我曾醫治過的賁門失弛緩症病人，因每餐飯後都嘔吐，平日上班午飯時選擇坐在餐廳近門口旁，要嘔吐時立即奔跑到街道，吐完後繼續進食；更有病人和友人吃飯時無法控制突如其來的嘔吐，直噴坐在對面的友人，這個不快經驗令他永不再和朋友用餐！

其實賁門失弛緩症並非不治之症，早在100年前Ernst Heller教授已開展食道下括約肌切開術，治療賁門失弛緩症。過去數十年間，Heller手術亦由傳統要大切口的開胸和開腹手術發展至微創手術。在西方已成標準治療方法的Heller手術，卻不是每個亞洲患者都能接受，始終亞洲人比較傳統，難以接受開刀手術治療良性疾病的概念。幸好我在日本的師父井上晴洋教授（Prof Haruhiro Inoue）14年前開展了世界首例無創經口內鏡肌肉切開術（POEM），毋須傷口便能利用內鏡把食道下括約肌切開，而中大醫學院參與的多中心隨機對照臨牀實驗，亦證明POEM比其他手術如內鏡擴張術更有效治療賁門失弛緩症。

「多謝教授。POEM手術後我已經能如常進食，每餐都沒有嘔吐，體重亦大大增加了！」我為她感到欣喜的同時，不忘用醫生語重心長的口吻道：「還是小心控制飲食為上，我不希望你因進食太多引致肥胖，成為上消化道外科的另一類病人。」

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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