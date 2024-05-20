知多啲：類固醇不能突然停用 生物製劑昂貴負擔重

【明報專訊】生物製劑並非全無副作用，也有可能增加感染風險，但風濕病科專科醫生蘇晧指出，世界各地研究或臨牀資料均顯示此風險屬合理水平，毋須過慮，「反而應注意，雖然使用生物製劑有機會減少使用類固醇，但類固醇不能突然停藥，長期服用類固醇的病人必須依照醫生指示循序漸進（突然停藥可能會因急性腎上腺機能不全而導致嚴重或致命的併發症）；也不要因類固醇有副作用就害怕使用，當病情需要使用類固醇時，它是十分有效」。

腎病科專科醫生葉逸軒亦指出，生物製劑暫時還不是完美答案。「它的醫學效用沒有什麼懸念，真正難處是價格。紅斑狼瘡病人使用生物製劑，一是自費，二是符合某些條件而獲得醫管局資助，但資助門檻並不低。若病人經濟條件充裕，可能沒有問題；若病人屬於經濟條件較差的階層，政府會包底；最困難是中間夾心階層，往往有需要卻未必能順利使用生物製劑。」

他續說，「在國際會議上也曾討論這問題，去到一些並不富裕的地方又怎樣呢？例如越南、菲律賓等東南亞國家，病人能否負擔這些新藥呢？政府有否財力包底呢？若根本不能夠落地，藥物如何有效意義也不大。其實香港某程度也面臨同樣問題，當中涉及社會資源的公平分配，一個社會究竟應撥多少資源資助某種病人使用相對較昂貴的藥，是一個值得探討的問題」。

根據資料，藥費視乎病情及不同醫生收費而定，私家專科醫生每月藥費約$30,000至$60,000；若獲醫管局安全網資助，一般每月$7000至$8000；另還有其他資助，例如聖雅各福群會社區藥房等。