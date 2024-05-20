骨骼「偵」奇：深蹲錯姿 腰椎受壓傷膝

【明報專訊】深蹲（squat）是一項廣為人知的訓練動作。在各項運動，甚至在日常生活中都需要——蹲。大家有沒有發現簡單的坐低起身，以至複雜的跳躍動作，都會有蹲的時候呢！所以，正確的深蹲訓練能提升日常活動所需肌力和改善動作姿勢，減低下背和下肢受傷風險。

深蹲

針對肌肉：

豎脊肌、核心肌群、臀大肌、臀中肌、股四頭肌、膕繩肌和大腿內側肌群

起始/完成姿勢

˙腰部保持中立

˙膝關節與髖關節伸直成0度

下蹲姿勢

˙腰部保持中立

˙軀幹與脛骨傾斜度相若

˙髖關節和膝關節與中距線距離相若

常見錯誤：

膝蓋內夾

膝蓋內夾令膝關節受壓不平均，增加肌腱、靭帶受傷，以及膝關節發炎風險

膝蓋過度向前／向後

深蹲時，膝蓋過度向前／向後，令膝關節壓力增加，容易出現勞損

弓背

弓背使腰椎受壓不平均，容易出現下背痛，嚴重會令椎間盤受損

髖關節未完全伸直

若髖關節未完全伸直，整個動作會過度依賴膝關節和腳踝，增加運動受傷風險

文：許培權（物理治療師）

（見盡各種骨傷，拆解奇難雜症成因）

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