澤星寄語：後生可「信」

劉澤星（中）現身由同學發起及統籌的捐血活動打氣，並受同學鼓勵即場捐血助人。（作者提供）

【明報專訊】身為利物浦的忠實球迷，我不但關注球隊在英超聯的成績，也有留心他們在英格蘭聯賽盃的表現。相比其他錦標，聯賽盃未必最受矚目，卻是球隊培訓生力軍的重要賽事。今季利物浦再度晉身決賽，可是因為多名正選球員受傷，需由20歲以下的青年軍代為上陣。猶幸這些初生之犢不負眾望，奪冠而回。我由衷的替他們高興，也想起「後生可畏」這句成語。

長江後浪推前浪，本是自然不過的事，更是推動社會進步的重要條件。倘若社會的年輕人只知墨守成規，甚或不思進取，最優秀的人才、最傑出的成就都停留在過去，相信整個社會只會走向衰落。孔子說：「後生可畏，焉知來者之不如今也？」正是表達對後輩的期望。

事實上，年輕人的創意、熱誠、好奇心和學習能力，往往出乎我們意料，日後成就也無可限量。然而他們因年紀和閱歷所限，經驗難免不足，但只要獲得適當的指引和輔助，就可以發光發亮。所以我認為不必畏懼年輕人，更不用擔心他們的能力比我們強，或成就比我們高。「青出於藍」應是我們樂觀其成的結果。換言之，我們應該相信年輕人，讓他們多作嘗試，從實踐中學習。

學生參與課程設計 指導師弟妹

基於這個理念，港大醫學院多年前已推出「師生共策教學」計劃，讓學生參與課程設計，並讓高年級學生以小組導師身分，在問題導向學習、醫學核心概念及臨牀學習等方面指導師弟妹，培養同學之間互相關懷及砥礪的校園文化；隨着近年教學科技發展，學生亦協助研發線上互動學習套件、臨牀溝通工作紙、運用生成式人工智能製作模擬導向學習工具等，提升學習成效。計劃最初實施於醫科課程，現已擴展至所有醫療衛生科學課程的學生。參與計劃的學生屢獲合作伙伴和捐贈機構讚賞，說他們誠懇有禮、表達清晰，實在令我感到欣喜。

除與學術有關的項目外，我們也鼓勵學生參與組織校園活動，培養待人接物、解決問題等方面的技巧。最近有學生發起與香港紅十字會合辦為期3天的校園捐血活動，包辦項目統籌、人手、場地、宣傳，以至後勤安排等工作，活動期間更協助設立臨時捐血站、輔助捐血者登記，並積極招募同學前來捐血，獲不少師生支持。看着他們賣力的模樣，欣慰之餘，也被他們的活力與熱誠深深感動。

年輕人是社會的未來，我們應該鼓勵他們勇於嘗試。從學生的表現來看，後生絕對可「信」——只要相信他們，給予適當的指引和實踐機會，他們就能煥發耀眼的光芒。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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