牙膏漱口水預防成效不大 牙齦萎縮難回復如初

【明報專訊】牙齒會長高？

牙齒看起來愈來愈長，其實是牙齦組織愈來愈少，揭示牙齦正在萎縮！牙齦萎縮不是口腔疾病，但與牙周病息息相關。除了影響外觀與口腔健康，最殘忍的是，當牙齦一旦萎縮，即使處理好病原後，大都無法回復如初。

近期有牙膏和漱口水標榜可預防牙齦萎縮，到底成效如何？

牙縫變大 對冷熱甜酸敏感

怎樣看得出牙齦正在萎縮？香港大學牙醫學院臨牀助理教授（牙周病學及植齒學）、牙周治療科專科醫生霍慧心指出，牙齒表面由琺瑯質、牙骨質和象牙質構成。牙冠表面由較通透、呈白色的琺瑯質覆蓋，而牙根表面則主要是顏色較黃的牙骨質和象牙質，「當看到牙齦向上縮或向下退，露出牙根黃色部分，即代表牙齦萎縮」，牙齒因而看起來變長。牙齦一旦萎縮，牙縫變大，牙根因缺乏牙齦保護，牙齒對冷熱、甜酸會變得敏感，而且當刷牙不正確和不乾淨時，易耗損牙根，刷蝕牙齒。另外，當牙骨質和象牙質外露，因象牙質對酸的抵抗力比琺瑯質差，一旦蛀牙，就會惡化得很快。

成因：牙周病、刷牙太大力

牙齦萎縮是牙周病徵狀之一，牙科醫生陳澔賢指，當牙菌膜累積，導致牙齦發炎，有可能使牙齦收縮，尤其常見於糖尿病人、缺乏口腔清潔人士、吸煙人士等；刷牙太大力亦會刷傷牙齦，使其萎縮。怎樣分辨兩者？如果由牙周病引起，可能伴隨流牙血、牙石、口氣、牙瘡等；「至於因刷牙太大力所致，通常牙齒較乾淨，牙齦基本上不會發炎、流牙血、紅腫等，僅牙齦萎縮而已」。磨牙習慣或箍牙不當都可能是原因之一。霍慧心指，先天因素亦有影響，就如人有高矮肥瘦，每人的牙周表型（phenotype）不同，牙槽骨與牙齦厚薄有別，先天牙周表型較厚的人，牙齦即使有炎症，流失部分骨膠原，仍有其他骨膠原自動補上，牙齦萎縮的風險比起牙周表型較薄的人低。隨年紀增長，牙齦亦會有輕微萎縮，屬正常生理現象。陳澔賢指，「牙齦萎縮跟我們老去，皮膚長皺紋一樣，就算沒有病痛，刷牙刷到60歲、刷足60年，牙齦多多少少都會有點萎縮」。

露一半牙根需處理 影響儀容可修補

霍慧心表示，牙齦萎縮可出現在局部或全個口腔，牙周表型較薄的前牙區如門牙、犬齒等，相對較厚的後牙區，較易有萎縮。不過並非所有情况都需要處理，陳澔賢指如果牙齦萎縮伴有發炎、萎縮程度比正常範圍多，如露出一半牙根，就需處理。牙醫辨別出牙齦萎縮的原因後，會針對病原對症下藥，「有牙周病就醫治牙周病，刷牙太大力就改善刷牙力度，磨牙就戴磨牙膠」。穩定牙齦萎縮狀况，讓它不再收縮下去後，如果病人還有儀容上的擔憂，「如20、30歲年輕患者，牙齦萎縮出現在門牙附近，笑起來牙齒特別長，較擔心儀容，這些情况或會建議做修補牙齦手術」。霍慧心續指，牙醫會評估患者牙周組織流失率和萎縮位置，按情况從上顎取牙齦組織或使用膠原非自體移植物，修補萎縮部分。如果牙齒表面萎縮，復修成功率會較高，但若出現在牙縫處，手術較難達到理想效果。陳澔賢補充，有吸煙習慣的患者即使補好牙齦，若繼續吸煙，新補牙齦會受到污染，手術改善效果有限。「假如牙周組織健康，牙齦萎縮平均，不影響牙齒健康，對日常生活影響不大，當事人又不擔心外觀，就不一定需要治療。」霍慧心說。

首要口腔清潔 軟毛牙刷輕力刷

萎縮後的牙齦，難以回復如初，所以預防萎縮才是上策。市面上有主打預防牙齦萎縮的牙膏、漱口水，細看成分，有添加維他命E，有蘊含胺基酸。陳澔賢檢視相關產品，「這些產品所謂預防牙齦萎縮，實際上是添加殺菌成分，減少牙周病，它們其實偷換概念」。如果牙齦萎縮是由刷牙太大力引起，屬物理上的傷害，這些產品成效不大。霍慧心亦指，暫時未有相關研究證實塗抹這類產品可助預防牙齦萎縮，維他命E、胺基酸等成分對牙齦健康的效果亦成疑。這些成分常見添加在護膚品內，塗抹在皮膚後會自行吸收，但牙膏不會敷在牙齦表面一段時間，加上口腔內有口水，又會刷牙、漱口，將牙膏冲走，相信效果有限，「而且維他命E要有相對濃度才有效，但加入牙膏的已稀釋」。她認為，不一定要用這類產品，只要是含氟素的牙膏已達到清潔牙齒的功用。

預防牙齦萎縮，兩名牙醫都認為日常口腔清潔至為重要。陳澔賢教路，應使用軟毛牙刷，刷牙時沿着牙齒與牙齦邊緣輕力刷，每隻牙刷2至3秒，「如果留意到牙刷已刷至變形、刷毛散開，代表刷得太大力」。無論是手動或電動牙刷，若太用力壓向牙齦，也會使牙齦受損。霍慧心指市面上部分電動牙刷具壓力感應功能，可顯示刷牙力度會否過大，用家可藉此幫助調節力度。另外，每年應接受1至2次牙科檢查，及早發現牙齦問題。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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