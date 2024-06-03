中低強度 長時間 持續 Zone 2訓練 瘦身強心抗老

可一邊運動一邊聊天，少少喘氣，便屬zone 2的強度。（simon2579@iStockphoto）

【明報專訊】常說no pain no gain，誰能想到hea住跑都能消脂瘦身！

近年「zone 2訓練」概念備受關注，這種中低強度運動，宣稱有效燃燒脂肪，提升心肺功能，甚至延緩衰老，很多人躍躍欲試。究竟zone 2訓練是什麼？如何執行才收到瘦身強心抗老的效果？

Zone 2訓練是一種中低強度、以有氧運動為基礎的訓練方法。香港中文大學體育運動科學系助理教授潘梓竣解釋，zone是指訓練區間。根據身體在不同運動強度時的生理指標反應，例如血液乳酸水平和心率變化，一般會把運動強度由低至高劃分為5個區間（亦有細分6至7個區間）。Zone 2相當於在運動時維持最大心率於60％至70％之間（詳見「計算公式」）；而80%或以上就屬於zone 4至5，屬高強度訓練。

提升心肺耐力 延緩疲勞產生

訓練區間在運動界並非新鮮事，已經沿用多年。潘梓竣指，它常用於幫助高水平運動員及教練設定科學化訓練計劃，例如中低強度訓練（zone 1至2）用於建立耐力和恢復，高強度訓練（zone 4至5）則用於建立速度和模擬比賽節奏。兩者交替配合下，讓運動員有足夠時間恢復，從而提升運動表現。

為什麼近年zone 2訓練受到關注呢？潘估計是美國科羅拉多大學醫學院教授Iñigo San Millán帶起，他同時是環法單車賽冠軍車手Tadej Pogačar所屬車隊教練。他的研究和實踐表明，zone 2訓練有效提升心肺耐力，同時降低乳酸累積，延緩疲勞產生。這研究引起廣泛關注和熱話，再加上愈來愈多人關注健康和體能，從而認識zone 2訓練。

激發線粒體 為身體「發電」

很多人都認為，運動愈激烈，消脂效率愈高。但研究指出，強度較低而時間較長的zone2訓練，消脂效率顯著提高。研究長壽科學的美國醫生、暢銷書Outlive: The Science and Art of Longevity作者Peter Attia，亦建議於日常生活中多做zone 2訓練。潘梓竣解釋，「當我們做中低強度訓練時，身體比較傾向利用較多脂肪（對比醣分）作為能量燃料」。負責代謝脂肪能量的細胞組織線粒體（mitochondria），是身體帶氧能量發電廠，「當我們做運動時，為了給肌肉提供能量，線粒體會經過化學的過程轉化出能量，就像發電廠一樣」。而透過持續的zone 2訓練，理論上可以促進線粒體增生及提升功能，「多幾間工廠發電」，身體就可以更加有效地利用脂肪作為燃料，提升消脂效率。

潘續指，線粒體的功能會隨年紀增長而下降，名為線粒體功能失調，與心血管疾病、糖尿病關係密切，「換句話說，改善線粒體功能就可以改善心血管功能，或能預防患上這些疾病，變相延長預期壽命」。

每周3至5次 每次至少20分鐘

然而，運動方法有許多種。物理治療師歐陽健表示，zone 2訓練強度較低，可以持續較長時間，不容易過勞，或更容易讓沒有訓練基礎的人接受及安全掌控，幫助他們加強對肌肉控制的適應力，藉此提升體能和改善健康。由於強度較低，因此需要長時間訓練，如每周3至5次，每次約20至30

分鐘，才會有明顯效果；但忙碌都市人或較難花長時間實行，相對省時的高強度間歇訓練（HIIT）可能更適合。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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