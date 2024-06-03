醫學滿東華：下腹隆起球狀物 子宮肌瘤作怪

【明報專訊】50歲的陳女士，自從30歲生過兩個孩子後，再沒有接受婦科檢查。最近她發覺月經量變多，而且睡覺時感覺有一個球狀物體在下腹凸起來，擔心得了癌症，因此預約婦科醫生檢查。醫生發現，原來一切都是子宮肌瘤引起。究竟子宮肌瘤是什麼呢？

變惡性機率低於千分之五

子宮肌瘤，又名子宮纖維瘤，多出現在中年婦女身上，是十分常見的婦科病。大部分子宮肌瘤是良性，且生長緩慢，轉變為惡性腫瘤的機率低於千分之五，很少致命。子宮肌瘤成因尚不明確，但有研究顯示與女性荷爾蒙雌激素分泌有關，例如服用含有雌激素藥物如避孕丸，以及肥胖、壓力等，均可能影響雌激素分泌，增加患子宮肌瘤的風險。

徵狀：月經量過多 或有經痛

子宮肌瘤患者大多沒有病徵，通常在照超聲波檢查時發現；常見病徵包括月經量過多，少數患者可能會有經痛。如果子宮肌瘤很大，可能會引起腹痛，甚至腹部隆起。如果肌瘤壓着膀胱則會令患者有尿頻的感覺。此外，肌瘤大小及位置，也可能影響生育。懷孕時，子宮肌瘤可能會增長，容易引致流產或早產，亦可能引起腹部劇痛或胎位異常。

影響生育、壓附近器官 或需割除

由於子宮肌瘤是良性，且大多數情况下無徵狀，通常毋須手術切除。一般而言，醫生會視乎患者經期有否受到影響，決定需否服藥減少經量及經痛。如果月經未受影響，可以等待收經後，讓肌瘤慢慢縮小。然而，如果婦女因子宮肌瘤而導致月經量過多、嚴重經痛，且藥物無法控制；或肌瘤大小和位置影響生育、壓着附近器官等，則可能需要做手術。

肌瘤即使割除，也有復發風險，因此若患者沒有生育的打算，可以考慮割除整個子宮，以杜絕復發的可能。除了手術切除外，還有其他治療方法，如荷爾蒙療法、子宮動脈栓塞手術和較新的HIFU等，至於採用哪種方法，則要視乎子宮肌瘤的大小、數量及病情等決定。

聽完醫生解釋，陳女士放下心頭大石，決定先服用藥物減少經血流量，再觀察情况才決定是否需要做手術。

文︰張皓華（廣華醫院婦女健康普查部（婦女保健）醫生）

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