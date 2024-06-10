知多啲：斷食破壞正常用餐規律 飲食失調者增焦慮

【明報專訊】內分泌及糖尿科專科醫生林景欣強調，只要能量攝取少於能量消耗，就能減肥。168斷食法基於以下兩個原因有助減重。首先，它限制進食時間，從而減少總熱量的攝取。另外，當長時間禁食，血糖不足以應付身體需要，肝臟就會分解肝醣（儲存在肝臟和肌肉，作為能量的儲備物質）成葡萄糖，送到身體各部位使用。假設肝醣仍不足夠，體內開始燃燒脂肪，繼而幫助減重。

不過，林景欣和註冊營養師雷嘉敏均指出，以下幾類人士絕對不宜168斷食法。

1. 患胃病

遵循規律的飲食模式，有助減輕胃病症狀，168斷食法會對胃部造成負擔。

2. 血糖及血壓不穩

168斷食法可致血糖水平不穩定，需要保持血糖及血壓穩定的人士不適合。

3. 飲食失調症

168斷食法不會引發飲食失調，但如果本身有飲食失調，包括厭食症、暴食症和過度節食等，患者精神狀態絕不適合採用斷食法。飲食失調是複雜的心理病，當中涉及個人對食物、體重和身體形象的異常觀念。患者需要穩定的飲食模式和規律的進食時間，建立健康飲食習慣。而168斷食要求在特定時間進食及禁食，破壞正常飲食規律，增加患者焦慮和壓力，會導致更嚴重的心理困擾。

4. 孕婦和哺乳期婦女

為了胎兒及嬰兒的生長和發育，孕婦和哺乳期婦女必須攝取充足的營養，不建議斷食。

5. 青少年及兒童

發育中的青少年及兒童需要攝取充足的營養，不宜斷食。

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