姿治通鑑：滑鼠手肌肉萎縮 扣鈕拿筷子都難

腕管綜合徵又稱「滑鼠手」，需要重複屈曲手指和手腕的人，要多加注意。（baona@iStockphoto）

【明報專訊】上期文章（tinyurl.com/3cy733sa）介紹過肘管綜合徵（因手肘長期屈曲，令尺神經受壓，導致手指麻痹，影響手部功能），今次講解另一個名字相近，而且同樣常見的周邊神經壓迫病變——腕管綜合徵，坊間又稱「滑鼠手」，長期打字或使用滑鼠的辦公室一族，尤其要多加注意。

腕管肌腱發炎腫脹 正中神經受壓

腕管是位於手腕前部的狹窄管道，內有4條淺指屈肌腱、4條深指屈肌腱、1條拇長屈肌腱、1條正中神經及多條血管通過。萬一腕管內的肌腱發炎、增厚和腫脹，就會令正中神經受壓，從而影響手部功能及感覺。患者初期會感到手指麻痹及刺痛。若不及時治療，徵狀會進一步加劇，特別在夜間尤其明顯，除了患處發炎徵狀外，拇指肌肉及手掌魚際肌或會萎縮，令患者手握力下降，手指無法做一些精細動作，例如扣鈕或拿筷子，令生活大受影響。

高危：甲狀腺功能低下、糖尿

如果工作需要重複屈曲手指或手腕，例如需要長期打字或使用滑鼠的辦公室一族，勤做家務的家庭主婦，就要多加注意，因為這會令手指肌腱長期摩擦，使肌腱滑膜容易產生炎症。另外，類風濕性關節炎、甲狀腺功能低下症、糖尿病患者、妊娠後期的孕婦、天生腕管狹窄人士，均有較高風險患上腕管綜合徵。

超聲波、脈衝磁療 消腫止痛

由於這是一個漸進神經病變，如果出現上述情况，務必盡快求醫。醫生診斷後會為患者處方非類固醇抗炎藥及止痛藥，個別患者或需注射局部類固醇以減輕病徵。另外，醫生亦會將患者轉介物理治療，物理治療師會因應患者病情制訂處理方案，例如以超聲波、手蠟或脈衝磁療等消腫及止痛；亦會教導患者做伸展運動及肌肉鍛煉，並提供適當護理建議。患者亦應減少重複屈曲手指或手腕的動作，如果工作不能避免，亦應盡量分配休息時間，以減少肌腱勞損。

本會設有物理治療門診服務及水中物理治療課程，可於網上（bit.ly/ymca-cts）或致電2743 1702查詢和預約。

文：王凱婷

（香港中華基督教青年會物理治療師）

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