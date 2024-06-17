健康點滴：4類人宜照大腸鏡

大腸鏡檢查能發現沒有徵狀的早期大腸癌病人，病人可及早治療，提升存活率。（設計圖片，PonyWang@iStockphoto）

【明報專訊】大腸內窺鏡檢查近年漸為人熟悉，它能直接檢查大腸內有沒有瘜肉及腫瘤。以下4類人士，建議與醫生商議是否需要照大腸鏡或接受其他檢查：

大便異常 家族病史 大便隱血

1. 有疑似大腸癌徵狀，包括大便帶血或黏液，大便習慣改變，大便變得幼身甚至稀爛，大便後仍有便意，持續肚痛或體重下降等

2. 家族有遺傳性大腸癌，或者有直系親屬於較年輕時（小於45歲）患上大腸癌，應與醫生商討何時開始接受大腸鏡檢查，以及相隔多久照一次。某些罕見遺傳病，例如家族性腺瘤性瘜肉病患者，其親屬甚至需從10至12歲開始約每1至2年照大腸鏡

3. 接受大便隱血檢查，例如大腸癌篩查計劃的參加者，若檢查發現大便有隱血，便需要安排照大腸鏡

4. 其他高風險人士，例如曾患大腸瘜肉、慢性結直腸炎等

早期腸癌 5年存活率可達九成

根據香港癌症資料統計中心數字，大腸癌是第二常見癌症，僅次於肺癌，2021年大腸癌新症接近6000宗；大腸癌亦是香港癌症的第二號殺手，2021年死亡人數接近2300人。雖然特區政府於2016年起推出大腸癌篩查計劃，但少於三分之一患者在早期確診，大部分確診時已屬第3、4期（第4期指癌症已擴散到其他器官）。如能及早發現癌症，第1期和第2期腸癌患者5年存活率高達八、九成。大腸鏡檢查能發現沒徵狀的早期大腸癌病人，讓病人盡快展開治療，增加存活率。

非人人適合照 宜先諮詢醫生

大腸鏡是一個相對安全的檢查，但並非人人適合，考慮照大腸鏡前應詳細諮詢醫生意見。此外，除了大腸鏡檢查，生活習慣對預防大腸癌也十分重要，包括正確飲食（多菜少肉）、多做運動、控制體重，還有戒煙及盡量少飲酒，都有助防患於未然。

文：高彩華

（外科專科醫生）

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