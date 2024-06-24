急救謬誤：異物誤入氣管 亂催吐隨時窒息

【明報專訊】誤吞異物，視乎吞掉了什麼、患者身形、年齡等，有時難以判斷是否危險，建議盡快求醫。急症科專科醫生朱國強指，比較令人擔心的情况是異物鯁塞或掉落氣管影響呼吸，所以應盡快求醫。不要自行催吐或灌水，因有可能造成二次傷害，例如嘔吐物噴出有可能會掉進氣管，造成窒息或肺部感染；「或有些人直接用手指或匙羹嘗試挖出來，絕大部分情况都是有害，如小朋友喉嚨較窄，更容易造成阻塞，甚至窒息；亦有見挖出血的情况。」

腹部衝擊急救 錯姿傷肋骨

遇上鯁塞，若有相關急救知識，例如哈姆立克法（一種腹部衝擊方法令鯁塞異物吐出），可立刻執行。但朱指出，若未學過急救或沒有相關訓練，可能會做錯姿勢而造成傷害，例如過度用力或是弄錯位置如肋骨而受傷。

持續劇烈咳嗽 異物或入肺

此外，由於食道與氣管位置相近，異物一旦落入氣管會比較麻煩，例如落入肺部較細小的氣管，有可能造成肺炎。不過，日常「落錯格」的東西如飯粒、口水等，氣管入口有絨毛定時分泌黏液，黏着異物，然後慢慢撥出，並咳出來，毋須過於擔心。但如咳嗽持續且劇烈，有可能是異物已經落入肺部，建議盡快求醫檢查。朱國強分享，曾有一個小朋友咳嗽了很長一段時間，入院接受X光檢查發現患上肺炎，最後經內窺鏡檢查發現有一顆花生堵塞了支氣管，分泌物無法流走演變成肺炎。因此家長應時刻警覺，以及做好家居安全。

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