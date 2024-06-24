澤星寄語：尊重自然 健康一體

【明報專訊】早前出席香港大學校友會有關生物演化的講座，才記起達爾文影響深遠的《進化論》，原來已面世165年。《進化論》發表於1859年，名副其實是「咸豐年」的事，今天看來彷彿遙不可及。然而這篇學說不但顛覆了人類對生命源流的認知，至今仍啟發我們繼續探究生命的奧秘。

促成生物演化的因素和條件是什麼？我們對此仍是一知半解。但可以肯定的是，地球上各類生物的形體特徵，以至物種的誕生與消亡，無不經歷了億年萬年的漫長歲月。以人類為例，據不同考古學家分析，最早以雙腿直立的古人類在遠古出現，直至近數十萬年才演化成跟我們外貌、體格差不多的現代智人。換言之，我們的祖先從猿演化為人，經歷了超過百萬年。相比之下，人類平均壽命不到百歲，世界文明古國也不過數千年歷史，可謂滄海一粟。

生物演化的過程那麼漫長，我相信其中一個重要原因，就是讓大自然循序漸進地適應相關變化，以維持生態平衡。其實生態系統相當脆弱，地震、火山爆發、洪水，以至由雷擊引起的火災等自然災害，都會導致大量生物死亡，破壞生態。但畢竟天災不會經常發生，影響範圍及時間也相對有限。在這些情况下，生態系統往往能夠自我調節和修復，回到原來相對穩定的狀態。

可是生態系統的自我調節能力始終有限，加上18世紀歐洲工業革命以來，人類活動經常干擾甚或破壞生態，導致生態系統愈來愈難適應和修復，人類亦自食惡果——環境污染、氣候劇變、新發傳染病層出不窮，便是明證。近30年，禽流感、SARS、中東呼吸綜合徵（MERS）及新冠病毒接踵而來，禍延全球，就是由於人畜共處互動過於頻繁所致，可見不同生物之間應保持適當距離。大自然既已向人類發出了最清晰響亮的警號，我們必須重新思考人類生存的方式。

一體化健康 涵蓋動物、生態系統

校友會講座雖以生物演化為主題，其實與醫學及人類的福祉息息相關。講座給我最深刻的體會，就是我們必須保持謙卑，尊重自然，並認真反思我們所做的事，是否我們真正需要的。更重要的是，何謂「需要」，不能單從人類的角度出發，也要兼顧對整個生態系統造成的影響。

早在2017年，世界衛生組織已提出「一體化健康」的概念，呼籲社會各界攜手合作，制訂綜合方案，涵蓋基礎建設、食物安全、環境污染及氣候變化等範疇，以保障人類、動物和生態系統的健康。換言之，保障人類健康不再是人類自身的事，也關乎其他生物和生態系統的福祉。我們身為醫護人員，也要擴闊思維，鼓勵跨學科合作和交流，以期更有效地守護民康。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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