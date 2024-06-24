白髮集中一位置 脾胃腎響警號

【明報專訊】稱得上三千煩惱絲，大家對髮質、髮色、髮量都有不同煩惱，人人都希望有一頭絲滑濃密的秀髮。

一頭銀絲白髮，一般會令人顯老，還可能反映健康狀况。都市傳說白頭髮拔一長三，雖然未必是事實，但中西醫都提醒，頭髮不能亂拔。

黑色素細胞衰退 提早長白髮

白髮出現是因為頭髮毛囊中黑色素細胞新陳代謝變差，無法分泌黑色素。皮膚及性病科專科醫生胡惠福解釋，到了一定年齡，生白髮乃正常生理現象；但有部分是遺傳導致，因毛囊黑色素細胞功能衰退，分泌黑色素不足或缺乏，灰髮或白髮提早出現。

腎氣充足 頭髮烏黑強韌

中醫理論「腎主骨，其華在髮」及「髮為血之餘」，意指腎有足夠精華才能養髮。註冊中醫胡子軒解釋，頭髮健康來自血液滋養，當血液充盈流通順利，便能將營養輸送至毛髮，使頭髮茂密生長；當腎氣充足血氣旺盛，頭髮會有光澤、烏黑及強韌，相反，頭髮則顯得乾燥、開叉、斷裂及脫落。女子約42歲開始出現白髮，男子則48歲左右；有些人白髮集中在某一位置，可能反映健康狀况：

˙兩鬢、耳上 肝火盛或缺肝血

可能與失眠、過勞、壓力過大相關。建議保持良好作息、充足睡眠，紓緩緊張壓力。按壓陽陵泉穴和太衝穴，多吃養肝血食物，如枸杞及紅棗等，疏肝理氣，以助入眠

˙前額 脾胃失調

反映身體消化吸收功能不良。建議三餐要正常，少吃生冷食物，忌過度節食減肥。另外，可能與過度思考或婦女產後氣虛血弱有關，可多補充平性、溫性食物，如地瓜、南瓜、胡蘿蔔等，三餐定時及定量；另可按摩足三里，有助氣血循環

˙頭頂、後腦勺 腎氣虛弱

腎臟及生殖、泌尿系統出了狀况，可能熬夜、作息不正常、過度疲勞，情緒容易緊張；建議多食用黑色食物，如黑芝麻、黑豆、黑木耳等幫助補腎，以及定時做低強度有氧運動

「食黑補黑」 亂拔傷毛囊致脫髮

胡子軒續指，因年老長出白髮是沒法逆轉，不過，可進食一些護髮的黑色食材「食黑補黑」，如黑芝麻、黑豆、烏雞、桑椹、黑木耳等，有一定保健作用。他又提醒，頭髮不可亂拔，雖然坊間傳聞拔一根白髮就長三根的說法無稽，但拔頭髮會傷害毛囊，嚴重可引致毛囊炎和脫髮。

過度染髮、壓力 反增白髮

另外，不少人為了遮蓋白髮而選擇染髮，但胡子軒指出，不要過度染髮，因大部分染髮劑含有化學成分，頻密使用會刺激毛囊，反而增加白髮形成。

從西醫角度，胡惠福表示，目前醫學上沒有有效治療白髮的方法，建議養成健康生活模式，如充足睡眠、適量運動、均衡飲食，都有助維持頭髮健康；此外，壓力也會令白髮增加，因此要適當紓緩精神壓力。

文：彭彥怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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