尋發病源頭 調整腸道微生態 踢走心魔 濕疹可防可控

【明報專訊】濕疹，一種令病人、家屬、醫護人員都頭痛不已的慢性皮膚病。坊間對濕疹治療有一堆謬誤和偏方，即使醫生不斷解釋，依然難以去除這些恐懼和心魔——「濕疹好難對付」、「類固醇治標不治本」……

實情是，一旦病發，外用消炎類固醇應早用早着，同時及早找出引發濕疹的因素和發炎形態，避開致病原因。若發覺無助改善病情，濕疹可能不單純是皮膚病，而是系統性免疫系統病。適時轉用其他藥物，濕疹其實可防可控。

濕疹謬誤和偏方眾多，令病人大感煩惱，偏偏在醫生眼中，只要病人去除心魔，聽從醫護指示並給予耐性，控制濕疹一點不難。香港中文大學醫院皮膚及性病科專科醫生盧景勳指出：「治療濕疹，醫生要透過仔細的臨牀問診，了解發病紀錄、發炎形態及發作位置等。」尤其要了解濕疹發炎形態，相當重要，「濕疹只是一個統稱，當中因受刺激物引致的接觸性皮膚炎最為常見，例如主婦手，只要找出誘發因素，避免接觸刺激物，配合藥物，治療相對容易；相反，若與身體免疫系統失衡有關，再加上皮膚天然屏障受損而引致的異位性皮膚炎，由於會反覆發作，相對難處理，特別是同時患有接觸性和異位性皮膚炎的患者」。

中重度患者 需系統性治療

盧景勳指出，醫學界近年在濕疹診斷和藥物治療上都有重大發展，病人若依從治療，根本毋須忍受濕疹帶來的痛苦。「首先治療目標是希望用1至2個月去控制病情，再以3至6個月去維持療效。」對於中、重度濕疹患者而言，外用消炎藥物難以改善病情，需採用系統性治療。「近5至10年發現，病情反覆及難以受控的病人，是由於自身免疫系統中Th2淋巴免疫細胞失衡，這類濕疹已不算是皮膚病，單純外用藥治療，很難徹底處理；這屬系統性的免疫系統病，需以系統性治療藥物治理。」

所謂系統性治療，包括免疫抑制劑、JAK抑制劑和生物製劑。盧景勳解釋，「傳統免疫抑制劑，透過抑壓免疫系統以控制濕疹炎症，但同時降低病人抵抗力，較容易受感染，需長期監察有否副作用，包括檢測白血球及血色素等」；而JAK抑制劑是小分子藥物，能直接進入免疫系統，抑制Th2細胞，以減少發炎性細胞激素的形成，從而改善濕疹，「臨牀治療效果快速，研究證實，近八成病人EASI分數（eczema area and severity index，濕疹面積和嚴重程度指數，詳見「知多啲」）改善至少75%。惟此藥有可能抑制其他T細胞，需要抽血檢查觀察副作用」；至於注射型生物製劑，則透過中和與濕疹相關的發炎因子，從而減少發炎，改善病情，「研究證實，逾七成病人在接受16星期治療後，EASI分數改善至少75%。副作用是針口痛，小部分病人出現結膜炎」。

鼠李糖乳桿菌 減幼兒四成風險

盧景勳強調，控制濕疹除了依從藥物治療外，成功關鍵是靠病人的努力，控制濕疹3大因素包括保護皮膚天然屏障、用藥對付Th2免疫系統細胞，以及維持健康腸道微生態。「近年研究發現，人體免疫系統有七成來自腸道微生態，睡眠質素、飲食及運動等能影響腸道微生態，有助改善濕疹。」此外，目前坊間有不少針對改善濕疹的腸道微生態配方，例如鼠李糖乳桿菌（Lacticaseibacillus rhamnosus），早於20年前已證實，若在嬰幼兒階段服用，有效減低三至四成濕疹發病風險。

九成濕疹患者5歲前發病

成人和兒童治療濕疹有分別，香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫指出，濕疹屬於兒童疾病，九成濕疹都在5歲前發病，成人只佔一成。治療原則是「醫得早，醫得好」，因為小朋友皮膚比較嬌嫩，容易醫得好，患處受損情况亦較容易逆轉。相反，若拖延治療，患處皮膚因反覆發作而變得又硬又黑又老化，屆時就很難復元。此外，成人較兒童容易接觸到外來刺激物，接觸性皮膚炎的發病機率亦相對較高。

韓錦倫以家居失火為喻，他說：「家裏火燭，就要救火，就如小朋友皮膚發炎，自然是要盡量滅火。皮膚發炎應當全力消炎，不能斷續用藥，應徹底滅火，不能因為害怕藥物副作用而猶豫不決。」

■知多啲

EASI濕疹分數反映嚴重程度

濕疹是常見慢性病，病情隨天氣、飲食、壓力而反覆。皮膚及性病科專科醫生盧景勳指出，醫生普遍根據EASI來評估患者濕疹嚴重程度及治療效果。

EASI主要針對身體4個區域評估，包括頭部和頸部、軀幹包括生殖器區域、上肢，以及臀部和下肢。醫生記錄患者4區域受濕疹影響的皮膚面積及嚴重程度，包括發紅、增厚／腫脹、抓傷、苔蘚化的強度，然後再按公式得出分數。盧景勳解釋：「濕疹治療目標是希望減少搔癢、發炎等症狀，並持續控制，防止復發，以提升患者生活質素。評估治療是否有效，要與治療前分數比較，EASI分數至少改善75%方為及格。」

■濕疹謬誤

盲目避塗類固醇

持續發炎皮膚「老人化」

病人對類固醇治療的抗拒，歷久不衰，有針對類固醇恐懼症（corticophobia）的研究發現，類固醇恐懼症很普遍，當中以1歲以下的中、重度濕疹病童的父母尤為嚴重。然而，因擔憂類固醇副作用而延誤治療，反而造成更多不良影響。醫生拆解常見謬誤。

1. 長期塗抹類固醇藥膏，皮膚會變乾、硬、黑，甚至生毛。

答：醫學上的外用消炎類固醇，濃度通常是0.05%或0.1%，平均每日塗1至2次，正確使用產生副作用風險低。相比之下，濕疹發作，持續發炎會令患處皮膚「老人化」，變得又硬又厚又黑。不當使用類固醇可導致患處生毛；不過，隨減少用藥和時間，皮膚質素可以得到改善。

2.類固醇藥膏只能治標，搽的時候有用，不搽就好快復發；而且用得愈久，效用愈低。

答：外用類固醇的作用是調節和減低皮膚炎症，若非患處由於長期治療不當而令皮膚變厚變硬，類固醇可以有效消炎。而所謂無法斷尾或經常翻發，主要是由於再遇引致濕疹發作的因素，包括細菌感染，吃了可引發濕疹的食物，接觸到不應接觸的物質，又或環境和氣候的改變，例如秋冬乾燥季節沒有做好保濕，與類固醇效用無關。所以要徹底斷尾，健康生活習慣尤其重要。

3. 忍無可忍，抓到患處出水流血，才迫於無奈使用類固醇藥膏。

答：如果皮膚開始流水流血，已經是嚴重的細菌感染。這時候，一般低濃度類固醇已不足以應付，需要採用更強力的消炎藥物。此外，若發現患處有金黃葡萄球菌感染，一定要先控制好這種細菌，才能修復受損皮膚。

資料來源：

皮膚及性病科專科醫生盧景勳、兒科專科醫生韓錦倫

文：葉凱欣

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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