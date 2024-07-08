明視理：戴眼鏡會壞眼？

【明報專訊】早前到多間基層中小學，為各個年級篩查視力，若發現視力不達標或有需要，經視光師臨牀決定，可以配送眼鏡。洗班式服務了約2000人，粗略統計，約15%至20%學生有視力問題，當中包括常見的近視散光，有個別學生高至400度近視和200度散光仍不戴眼鏡；更多是左右眼鴛鴦度數、左右眼視力不平衡；例如一隻眼接近零度（好眼），另一隻眼較深度數（或遠視或散光）。當事人雖然視力不及格，但因有一隻好眼，日常活動好像不太受影響，但另一隻眼有弱視或斜視傾向，需要戴眼鏡協助視力發展，幸有贊助團體配送眼鏡。

香港學童視力問題不是新鮮新聞，但為什麼視力不好而不去驗眼？活動時我問了學生及家長，回答令我啼笑皆非。

部分初小學生沒有視力清與矇概念，問他看東西清楚嗎，十之八九都說清楚，父母不以為意，但一驗眼就找出問題。到高小學生，有些同學知道自己看不清楚，但不敢告訴父母，因為怕捱罵；有中學生200、300度近視也沒戴眼鏡，上堂「咪」眼看黑板，原因是怕被朋輩取笑，或有眼鏡但弄壞了，怕父母嘮叨。

成年人對眼鏡及驗眼的認知亦不甚了了，有家長KG1回條清楚表明，即使子女驗眼發現問題，就算不用付費都拒絕配眼鏡來糾正。結果有學生已經「鴛鴦眼」至弱視，視光師也無可奈何。我向家長義工了解，最常聽的原因包括，「年紀太小不要戴眼鏡，會愈戴愈深」、「戴眼鏡是壞眼的象徵」、「我問佢睇唔睇到，佢話睇到就得了。去眼鏡店驗眼，想做生意，所以才會叫你配眼鏡」……

眼睛保健教育不足

以上情形，反映很多大人小孩對眼睛視力存有誤解。其實，眼鏡是矯正視力不可或缺的工具，註冊視光師（第一部分）除會考慮度數外，還會了解雙眼協調、視力發展平衡等多種因素，建議需要戴眼鏡與否。眼鏡促進視力發展，尤其有弱視問題的，不戴眼鏡反而更壞眼。另外，以上現象亦反映基層缺乏眼睛保健概念及知識。長遠來看，政府想完善基層醫療（primary health care），做好公眾教育極為重要，就眼睛保健而言，註冊視光師（第一部分）在基層眼睛保健可以擔當比配一副眼鏡更重要的角色。

文：陳文彬

（香港眼科視光師學會會長）