醫言有理：異體骨髓移植 抗急性白血病

【明報專訊】55歲李先生感覺容易疲倦，皮膚出現瘀青，驗血顯示嚴重貧血，白血球數目大幅上升，血小板數量則減少。骨髓檢查確診急性髓細胞白血病（acute myeloid leukaemia），染色體及基因測試顯示癌細胞具極高毒性，難控制兼易復發。李先生接受化療後，病情初步受控，但估計復發機率極高，建議接受異體造血幹細胞移植（allogeneic haematopoietic stem cell transplant）。

改變免疫系統 具抗癌作用

異體造血幹細胞移植，又稱異體骨髓移植（allogeneic bone marrow transplant），可用作治療血癌或其他血液病。捐贈者是白血球血型（human leukocyte antigens）脗合的親屬或無血緣的人，病者主要是患急性白血病。異體移植改變病者免疫系統，具抗癌作用，屬免疫治療的一種。

若要成功移植異體造血幹細胞，首先必須找到合適捐贈者。首選是白血球血型完全相同的兄弟姊妹，次選包括白血球血型完全脗合的無血緣捐贈者（matched unrelated donors），或半脗合的家人（haplo-identical family donors）。如病者是小孩，亦可考慮臍帶血移植（cord blood transplant）。

兄弟姊妹愈多 配對機會愈高

香港紅十字會輸血中心負責管理一個具規模的無血緣骨髓捐贈者資料庫，內含10多萬香港人白血球血型數據，成功為血病患者找到合適捐贈者的機會超過一半。紅十字會同時支援一個無血緣臍帶血庫，可為體重40公斤以下的白血病童，提供合適的無血緣臍帶血作移植用。

兩名兄弟姊妹，白血球血型完全脗合的機率是四分之一，半脗合機會是二分之一；兄弟姊妹愈多，成功配對機會愈大。李先生只有一名60多歲兄長，白血球血型半脗合；他亦有一名20歲親生兒子，同樣是半脗合。李先生在香港紅十字會輸血中心的無血緣捐贈者資料庫找不到合適的捐贈者，半脗合移植乃唯一選擇；相對較年長的兄長，年輕的兒子較合適當捐贈者。

文：梁憲孫

（血液及血液腫瘤科專科醫生）

作者簡介：行醫逾卅年，依然滿腔熱血

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