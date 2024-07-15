衝入冷氣房降溫 隨時中陰暑傷身

【明報專訊】未到大暑，今年高溫紀錄屢被打破，至截稿前已錄得今年最高氣溫34.8℃。戶外活動，感覺自己像雪糕一樣融化中！

應對酷暑，大家出盡法寶，但原來頸掛風扇長期吹臉可致面癱，而退熱貼貼額頭、薄荷噴霧無助降溫；大汗淋漓下跑入冷氣間，更隨時中「陰暑」。

專家點出消暑誤區，以免大家消暑不成，可能更易中暑兼傷身！

今個夏天，溫度沒有最高，只有更高！酷熱天氣，容易中暑。香港急症科醫學院急症科專科醫生楊小鳴指出，熱病分為不同程度，從熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭到最嚴重的中暑，「正常身體透過排汗、汗水蒸發帶走熱力，但當散熱速度不夠快，體溫過高，細胞或喪失功能而壞死，嚴重可致死亡」。兒童、長者、肥胖人士等較高危；服用特定藥物如利尿劑或部分精神科藥都可能影響散熱能力，增中暑風險。楊小鳴建議，夏日活動時可留意「暑熱指數」，尤其是長期病患，當指數達30或以上，就要採取防暑措施，避免暴曬。

毛孔突收縮 熱氣被困易不適

對中醫而言，中暑還細分為陽暑與陰暑，註冊中醫蕭驪珣指陽暑與西醫的中暑症狀相近，而陰暑雖常見於都市人身上，卻較少人為意，「運動後或戶外工作者本身體溫很高，貪涼馬上走入溫度較低的地方，雖然為了避暑，但反而更易中陰暑」！陰暑多出現在身體經歷很大的溫差，如從高溫室外突然進入冷氣房，「本來毛孔擴張得很厲害，入到低溫環境後毛孔、微血管突然收縮；排汗能力變差，熱氣被困在體內，猶如體內在焗桑拿，易不適」，症狀如身體微微發熱，卻不出汗，想吐，沒有胃口等。預防陰暑，宜避免在高熱下出入溫差大的地方，應用溫和方法慢慢穩定體溫。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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