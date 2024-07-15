中醫意見：肝脾腎失調 積聚血瘀

【明報專訊】子宮肌瘤和子宮內膜異位均是常見婦科病。註冊中醫胡子軒指出，子宮肌瘤病機為瘀血內停，涉及肝、脾、腎三臟功能失調，或因氣滯、痰濕、寒凝積聚血瘀，在子宮形成腫塊。本病虛實夾雜，虛是正氣虛弱，臟腑功能不足；實是瘀結的癥塊。中醫治療可令肌瘤生長減慢或縮小，如屬肌肉層肌瘤，治療效果會較好，若是黏膜下肌瘤，效果則較差。

此外，如肌瘤小於5厘米，療效較顯著，超過6厘米或夾雜其他病症，建議手術處理。

改善子宮肌瘤要點：

‧避免吃含荷爾蒙食品，如蜂王乳、月見草油、魚卵、蝦卵、明太子，蟹黃、蛋黃、罐頭食品等

‧減少接觸環境荷爾蒙，如塑膠製品、清潔劑、農藥、香水

‧補充維他命D，如乳製品、三文魚、吞拿魚、沙甸魚、冬菇等

‧養護肝臟，晚上11時前入睡，避免飲酒和高鹽高油飲食，多吃十字花科蔬菜，如西蘭花、椰菜花等

‧ 多做運動，保持心情舒暢

‧ 勿胡亂進補

子宮肌瘤湯水推介：

材料：山楂15克、陳皮10克、玫瑰花5克

做法：所有材料加500毫升水煎約20分鐘，或熱水焗泡10分鐘

功效：山楂能散瘀去積，陳皮化痰理氣，玫瑰花疏肝解鬱，三藥合用能改善經痛，減慢子宮肌瘤生長

註：孕婦及行經期間避免飲用

子宮內膜異位致經痛 不宜飲薑茶

至於子宮內膜異位，胡子軒指屬癥瘕、痛經、不孕及月經失調範圍，中醫認為是血瘀症，亦是肝脾腎三臟功能失調引致，病機是「經血逆流」。現代中醫一般會結合西醫的病理，按照中醫「離經之血」形成瘀血的治療方法。

不少女性認為經痛屬虛寒症狀，會飲用黑糖薑茶。但胡指出，部分經痛屬於實熱，盆腔反覆充血及處於發炎狀態，子宮內膜異位患者多屬後者，不適宜飲用薑茶。

改善子宮內膜異位要點：

‧多吃抗氧化食物，如深綠色蔬菜、胡蘿蔔、番茄等

‧少吃高反式脂肪食物，如油炸、加工食物，以及紅肉和辛辣香燥食物

子宮內膜異位湯水推介：

材料：益母草15克、大棗2粒

做法：材料加500毫升水煎約20分鐘

功效：益母草活血調經，大棗能補中益氣，益母草性味偏涼，合用幫助月經之血正常流出，降低發炎狀况

註：經前3至5天飲用，孕婦不宜