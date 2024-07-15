養生帖：長者腎好，身體才好

【明報專訊】香港是世界上最長壽地區之一，除了與地區經濟水平、醫療衛生、社會福利等良好條件有關之外，個人生活方式、基因等因素也密切相關。

隨年紀增長，身體會逐漸出現易於疲勞、腰膝痠軟乏力、夜尿增多、失眠健忘、耳鳴耳聾等一系列徵狀，從中醫角度看，這些徵狀是由腎虛而導致。腎主藏精，是人體最重要臟腑之一，而精是人體全身陰陽根本。因此，長者養生保健關鍵在於補腎。腎好，身體才好。

每日足浴 按穴增腎臟功能

適合長者養生的方法很多，以下介紹一些常用方法：

1.飲食調理：適當選用對腎臟功能有益的食物，如黑豆、黑芝麻、核桃等

2.養生保健：適當休息，避免過度疲勞；同時做適量運動，如散步、太極拳、八段錦等，以維持機體活力

3.足浴和穴位按摩：每日足浴，以促進血液循環；按摩特定穴位促進腎的運行，增强腎臟功能，如：湧泉穴

4.中藥：具補腎作用的藥物很多，根據長者具體情况可適當選擇六味地黃丸、杞菊地黃丸、腎氣丸、固本延齡丸等，緩解腰膝痠軟無力、耳鳴耳聾、視物昏花、怕冷、尿頻等徵狀

5.藥膳：可參考下列湯水

固本培元牛尾湯（6至8人分量）

食材：牛尾600克、洋葱1個、番茄3個、紅蘿蔔半條、西芹1條、香葉2片、白胡椒粒及鹽適量

中藥材：熟地黃10克、山茱萸10克、山藥10克、杜仲10克、巴戟天10克、覆盆子10克、菟絲子10克

做法：

1.牛尾切塊後汆水

2.番茄、洋葱、紅蘿蔔和西芹切成大塊

3.香葉、中藥材清洗乾淨

4.將上述1至3材料放進鍋裏，加2升清水，用大火煮至沸騰後轉小火煮2小時，用鹽和白胡椒粒調味

功效：固本培元、滋陰腎陰腎陽、補髓填精、強精健骨

註：食療僅供參考，如有任何疑問，可向註冊中醫查詢

文：劉玉萍（香港大學專業進修學院高級課程主任）

（中醫以人為本，強調「治未病」，從起居生活、運動娛樂、食療藥膳，保健養生）

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