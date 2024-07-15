健康點滴：拆解安眠藥誤解

【明報專訊】失眠在這個城市中很普遍，但一般人失眠總有些原因，找到原因就可以針對處理。例如，每逢大時大節長假期過後，因失眠而求醫的個案往往會增加，原因可能是聚會令睡眠時間較平日延遲，聚會中飲酒導致生理時鐘被打亂，長假期的放鬆令回復上班後不易適應等，徵狀可包括難以入睡，假日後上班難以集中精神，經常感覺疲倦及緊張等。

對於失眠個案，通常建議先從睡眠衛生着手，例如把睡房溫度調節至適中，光線需要全黑，臨睡前1至2小時減少使用電子產品。最重要的是，若做好睡眠衛生仍難以入睡，不要勉強或糾纏，因為愈急於入睡情緒會愈緊張。建議若關燈閉目後20分鐘仍然未能入睡，可以起身飲一口微暖開水，或閱讀一會書籍，放鬆心情，然後再嘗試，可能會較容易入睡。

不應連續服藥逾一周

假若失眠持續，醫生通常會處方安眠藥，而安眠藥可說是最能在短時間幫助入睡，但又引起最多誤解的一種方法。傳統安眠藥是使人疲倦而幫助入睡，因此有可能到翌日醒來藥效仍未完全消退，病人覺得「瘟瘟沌沌」，影響了集中力及反應，尤其午夜過後才服用安眠藥更容易有這情况。不過，新一代安眠藥的原理不再是令人倦極而睡，而是減少「喚醒狀態」，因此翌日的疲倦感相對較少。

安眠藥應服多久呢？一般來說連續服用不應多於1星期，睡眠得到改善後，通常都建議停用，以免服用過多會增加依賴及抗藥性等問題。所以，若服用安眠藥1星期後仍持續失眠，未有改善，建議再諮詢醫生，評估是再服藥一段短時間，還是需要徹底找出失眠的緣由，因為在這情况下失眠可能並非源頭，而是其他疾病的徵狀。

除了安眠藥，坊間還有一類褪黑激素補充劑，主要功效並不是治療失眠，而是針對有時差問題而導致難以入睡的人，幫助他們調節生理時鐘。如病人只是輕微的入睡困難，醫生可能會先處方褪黑激素。當然，不論哪一類幫助睡眠的藥，都不建議市民自行到藥房購買，以免不清楚服用劑量及副作用，帶來影響。

文︰張漢奇

（精神科專科醫生）

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