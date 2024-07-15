醫路同行：微創手術根治靜脈曲張

下肢靜脈曲張是因為靜脈單向瓣膜閉合不全，血管壓力大增，導致靜脈擴張及扭曲。（zlikovec@iStockphoto）

【明報專訊】下肢靜脈系統由深層靜脈、淺層靜脈及穿通靜脈組成，負責將人體去氧血液從下肢送返心臟。當靜脈內的單向瓣膜閉合不全，血液倒流並滯留在靜脈，血管壓力增大，導致靜脈擴張及扭曲，形成下肢靜脈曲張。

下肢靜脈曲張徵狀，包括疲倦、疼痛、抽筋。患者下肢水腫，足部皮膚色素沉澱，皮膚會變厚或有濕疹導致痕癢。嚴重者更會患上血栓性靜脈炎、潰爛、出血等併發症。女性、長者、長時間站立工作者、有家族病史及肥胖人士，都較易患上靜脈曲張。醫生需透過臨牀診斷，配合超聲波檢查，確定靜脈瓣膜受損及血液倒流的位置。

用熱力或膠水封閉倒流靜脈

手術是唯一根治靜脈曲張的方法，現在大部分情况都可用微創手術處理。醫生利用超聲波儀器監察血管狀况，在大腿製造一個比針孔略大的開口，然後把導管從開口放進靜脈，導管會發放能量（例如射頻、雷射、微波），用熱力燒灼靜脈壁令其萎縮，封閉整條靜脈，阻截血液倒流。除了利用熱力，醫學膠水黏合手術也是另外一種常用的微創靜脈曲張手術。透過導管向靜脈內注入醫學膠水，並按壓相應部位，令兩側血管壁黏合在一起，封閉有血液倒流的靜脈。

微創手術的創傷比傳統手術低，痛楚及傷疤亦較小，完成治療後，病人稍休息即可如常行走及正常活動。然而，部分病人並不適合做微創手術，例如靜脈太彎曲或太貼近皮膚表面，則需接受傳統靜脈結紮及抽取手術。現時配合超聲波導引技術，手術創傷已經比以往低。

另外，有病人沒有主軀幹靜脈倒流的問題，只有一些蜘蛛網狀血管及細小的靜脈曲張，就可以考慮接受超聲波導引凝固劑注射手術。至於穿壓力襪和口服藥物，雖可以紓緩一些人的靜脈曲張徵狀，但不能夠完全根治或減慢惡化的速度。

藥物如微粒化黃酮類提取物（MPFF），可以增加血管張力，減輕術後疼痛和血腫，所以手術後醫生都會建議患者服藥，配合術後的康復進程。手術後病人亦要注意體重控制，不要長期站立，多做運動鍛煉小腿肌肉，減低靜脈曲張復發風險。

文︰鄭敏樂（香港中文大學醫院外科專科醫生）

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