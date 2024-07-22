「阿焦」不是壞情緒 計劃將來腦朋友

「阿焦」不壞--動畫《玩轉腦朋友2》以「阿焦」為主角，焦慮常被以為是壞情緒，心理學家指其實焦慮可助計劃將來，每種情緒都有其價值，不分好壞。（電影預告截圖）

【明報專訊】「我的情緒主控是阿焦」、「此刻的我是阿尷」……動畫《玩轉腦朋友2》上映，全新情緒角色登場，影迷間掀起討論，探索自己的大腦由哪個情緒專員掌控。

電影續集以焦慮為主角，連同本來的「腦朋友」——傷心、生氣、驚恐，一向都被認為是壞情緒，令大腦出亂子，令生活一團糟。然而，心理學家指，每種情緒都有其價值，沒有好壞，學習接受和允許所有情緒的出現，有助建立有質感、有層次的人生；即使情緒風暴襲來，都會有放晴的一日。

電影承接上集結尾，主角韋莉步入青春期，情緒專員從原本的阿樂（Joy）、阿愁（Sadness）、阿燥（Anger）、阿驚（Fear）和阿憎（Disgust），一夜間增加阿焦（Anxiety）、阿尷（Embarrassment）、阿羨（Envy）和阿厭（Ennui）。新出現的情緒專員採用與以前完全不同的方式，甚至將初始情緒專員趕走，應對青春期出現的挑戰。

情緒「有入無出」 累積成病

傷心、生氣、害怕、焦慮等向來被認為是壞情緒，它們出現時帶來身心不適；社會文化也灌輸不應表露壞情緒，久而久之令人壓抑負面情緒，以為只有開心、樂觀等正面情緒才正確。輔導心理學家吳芷嫣指，「負面情緒在人類進化過程很重要，例如當遇上獅子老虎，出現害怕情緒，就會產生戰鬥或逃走（fight or flight）的本能，保住我們的生命」。很多人認為情緒分好壞，其實是錯誤，即使是大家不喜歡的「壞情緒」都有其作用。

臨牀心理學家梁重皿說，「所有情緒都是我們生活的體驗，幫我們更認識自我，作出更貼近內心的選擇」。一味壓抑，負面情緒及其影響不會消失，反而對身心造成更大影響。負面情緒演變成情緒病，除了遺傳因素，吳芷嫣指通常因為情緒「有入無出」，不斷累積，卻沒有適合的方法管理，因而成病。

害怕令人避險 良性嫉妒生推動力

綜合吳芷嫣和梁重皿的意見，「壞情緒」其實不壞：

焦慮：有助計劃將來，產生動力準備應對未來可能出現的情况，如不想考試不及格，就會努力溫習

傷心：當面對失去時，傷心的狀態讓人收起自己，給予自己空間療傷；而流淚有如求救信號，讓他人知道你需要協助

生氣：當個人界線被踐踏、不被尊重時產生憤怒，就會為自己平反、爭取

害怕：眼前出現危險如有車撞過來，出現害怕的情緒，懂得避開

嫉妒：覺得別人表現得更好，良性的嫉妒（即羨慕）可產生推動力，讓人進步

意識「阿焦」存在 避開壓力來源

今集電影主角落在阿焦身上。焦慮是日常生活中常出現的情緒，正如電影開始時，阿焦助韋莉在新朋友面前留下好印象，但隨後壓力愈來愈大，結果暴走失控，導致韋莉在比賽期間出現心跳加快、呼吸困難等恐慌徵狀。吳芷嫣說，這一幕將焦慮情緒刻劃得很好，阿焦在控制台前焦慮到瘋掉，不斷胡思亂想，動彈不得，是不少焦慮症患者發作時的寫照。「焦慮本身是幫我們計劃的情緒，但當太執著於這個做不到，那樣準備不好，有什麼差池出現，就可能出現焦慮症。」

處理負面情緒，以阿焦為例，吳芷嫣指首要意識到它們的存在；並盡量避開壓力來源，縱使無法完全不接觸，可嘗試減少接觸次數；同時留意自己會否對他人的說話和行為過分敏感或過度解讀，「多數是自己嚇自己」；另外學習放鬆身心，如韋莉出現恐慌徵狀時，透過深呼吸、伸展運動，或與他人傾訴來改善焦慮感。

分散注意力 煞停胡思亂想

面對焦慮，最難處理是胡思亂想，「很多時愈來愈焦慮，是因為腦海中出現龍捲風式的思考方法，將一個問題演變成很多個問題，但其實大部分情况根本不會出現」。要改變想法不容易，吳建議從三部曲着手。

第一、認知自己有這個思考傾向；

第二、當快要胡思亂想時，在腦海中想像一個「停止」的符號，如馬路上的停止路牌，或者上鎖的儲物櫃；

第三、分散注意力，「有研究指，分散注意力2分鐘或以上，可以截斷以往不停思考的慣性」。過程是很費力，因為當事人太習慣以往的思考方式，所以需要不停的自我提示，才可練成每當快要陷入龍捲風時，嘗試抽身離開的能力。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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