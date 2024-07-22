知多啲：《腦友2》彩蛋逐個數：情緒控制台 自我意識話事

【明報專訊】《玩轉腦朋友2》優先場期間，輔導心理學家吳芷嫣已兩度入場，「從《玩轉腦朋友》我已經覺得不得了，這次再看續集，我覺得無論是迪士尼，還是在背後支援的心理學家團隊，都很聰明地將一些很複雜的概念圖像化，很可愛地表現出來」。承接上集，續集在製作過程中同樣諮詢不少心理學家意見，吳芷嫣和臨牀心理學家梁重皿以心理學角度，拆解電影埋下的彩蛋。（以下內容涉及劇透）

1. 青春期「性格島」改變

上集電影介紹韋莉的性格與愛好，是由5個「性格島」塑造，包括「友誼島」、「冰球島」等，當中規模最大的「家庭島」，反映對當時11歲的韋莉而言，家庭對她的影響力最大。來到續集，「友誼島」的面積大增，「家庭島」卻縮小了；吳芷嫣指「青春期時，青少年會疏遠父母，電影就將小島縮小至要用望遠鏡才看到，表達這個轉變」。

2. 阿驚與阿焦是好朋友

阿焦初登場時，阿驚與其餘4個初始情緒專員不同，和阿焦一見如故。在角色設計上，可留意到阿驚與阿焦都有一雙大眼珠，「驚青」的模樣有點相似。梁重皿指，兩者引起的身心反應相近，都會讓人緊張不安，啟動自主神經系統，令人心跳加快、呼吸急促、肌肉收緊等，讓我們感到安全受威脅，有所防禦，避開危險。

不過，兩者着重的時間與對象有不同。驚恐是處理眼前的危險與威脅，這種情緒通常較短暫，而且有明確對象，如老虎、蜘蛛等，會採取即時行動面對或迴避。而隨危險過去，情緒會慢慢平復；焦慮則源於對未知的預測和擔憂，而採取不同的應對方案，通常沒有明確對象，而且內容可以很廣泛，焦慮出現與維持的時間都較難掌握。

3. 自我意識複雜與多元

青春期的青少年開始探索自我，認識和面對不同面向的自己。梁重皿指，「續集有更多關於多元自我意識（sense of self）的描述」。電影初期阿樂透過蒐集正面記憶球，拋棄負面記憶球，令韋莉建立出「我是好人」的自我意識；但阿焦的出現卻將自我意識變為「我不夠好」，對韋莉構成巨大壓力，甚至失控。其後阿樂和其他情緒專員嘗試力挽狂瀾，卻發現舊有的自我意識已不適用現階段的韋莉，那些曾被阿樂拋棄的記憶球湧入，建構更多不同的自我意識，如「我很自私」、「我會犯錯」等，令韋莉的自我意識更複雜，亦更豐富。

在追尋自我的旅程，很多人傾向逃避不好的一面，想成為完美的自己，電影卻道破這點。梁重皿表示，「所有經驗都是經驗，都是建構完整自我的重要部分，沒有對與錯、重要與不重要，毋須逃避或反抗這些經歷」。電影最後，所有好與不好的自我意識交織，所有情緒專員一起擁抱全新的自我意識，「我們只需要溫柔、誠實地接納我們擁有不同的自我意識，才可以幫助所有自我意識整合和平衡，從而建立自身價值，這樣才是一個有質感、有層次的人生」。

4. 情緒不能控制我們

阿焦為了幫韋莉融入新社交圈子，令她疏離舊有的朋友、壓抑情緒，反令她愈來愈迷失；後來阿樂亦慢慢明白，扔掉負面記憶無助韋莉面對成長，於是她跟阿焦說：「我們都不可以控制韋莉成為怎樣的人。」

梁重皿認為，這很好地闡述出情緒不能夠控制我們，「情緒只是我們對外界刺激的自然反應和信號，只是我們一部分。人生不是被情緒主導，而是學習留意情緒反應，然後靈活地管理和調動我們的情緒專員，如增加心理彈性、抗疫力等。記住情緒控制台背後的老闆，是我們的自我意識，塑造我們的行為與性格」。

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