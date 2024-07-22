瘤言情深：嚴重口臭 或肝臟響警號

【明報專訊】每個人身上都有天然氣味，稱之為體味。患病時，體味會發生變化，成為患病警號！以常見的口腔異味為例，很多人認為是因不注重口腔衛生而造成；但事實上，口腔是呼吸、消化系統共同通道，當口腔出現不同的異味時，可能代表不同的疾病信號。

不同疾病可能會導致不同的口腔異味，例如臭蛋味，可能與幽門梗阻、晚期胃癌有關；腐腥味可能與肺部感染、支氣管炎、肺膿腫、肺癌有關；爛蘋果味可能與糖尿病有關；尿臊味或魚腥味可能與腎病有關；爛蘋果或臭雞蛋混合大蒜的刺鼻味可能與肝癌有關。

其中，肝病引起的口腔異味尤其嚴重。肝病患者因為肝功能異常，導致血液中尿素氮和氨含量增多，而氨經過呼吸，從口鼻排出一部分，造成口腔異味。嚴重肝病、肝癌患者口中或尿中有一種特殊臭味，稱為「肝臭」。

早期肝癌常見消化不良、腹脹

除了口腔異味，肝癌患者還可能存在其他明顯徵狀。若出現下列肝癌早期徵狀，一定要高度重視，及時求醫深度檢查，確認肝臟是否出現異常：

‧厭食油膩食物、食慾不振、飯後上腹飽脹、噯氣、消化不良、嘔吐或腹瀉，其中消化不良和腹脹最為常見

• 黃疸（皮膚和眼睛發黃）

• 腹水、皮膚搔癢

•不明原因發熱，多為中低度發熱，少數患者發高熱

• 消瘦乏力，上腹部腫大、疼痛

• 低血糖

值得注意的是，口腔異味並不是肝病發展到某個特定階段的表現。肝病患者出現口腔異味的成因多種多樣，雖是肝病的一種常見徵狀，但不一定表示肝病已經到了晚期。口腔出現異味時，患者當及時求醫。

異味令人煩惱，保持口腔衛生和健康身體，才能治標又治本。首先，做好口腔清潔工作，早晚注意刷牙，讓口腔保持衛生；其次，調整飲食習慣，減少攝入醃製、高脂肪和含有黃曲霉毒素的食物，否則會對肝臟持續損害。另外，減少攝入酒精，避免酒精在肝臟代謝過程中產生毒性反應，影響肝臟功能；調整作息，保證作息規律，口臭也會緩解。最後，若不能鑑別具體味道，需及時就醫，以免延誤病情。

特殊氣味的出現，可能是由口腔衛生問題導致，也可能是由肝癌等病理性因素造成。養成良好生活習慣，日常留心觀察身體變化，盡早發現異常徵狀，有助管理身體健康。

文：張明智（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

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