個案：健美冠軍茹素 靠豌豆操肌

【明報專訊】一講起運動操肌，大家就會想起食雞胸肉、生雞蛋、蛋白粉，甚少與素食二字連結。職業健美選手徐軒進（Len），卻打破大家這個想法。這名90後茹素已經9年，依然在國際健美比賽中屢獲殊榮。

「曾經狂食雞蛋及雞肉，為求操練肌肉。」當時受盡濕疹及鼻敏感煎熬的Len表示，醫生懷疑他對蛋及奶類過敏，唯有嘗試素食，持續1年後，雖然病情明顯好轉，但操肌效果失敗。「當年素食沒有現在普及，亦沒有很多資訊。我選擇食大豆製品來吸收蛋白質，但身體無法適應，經常肚脹及肚瀉，肌肉量下跌。」

豌豆較大豆蛋白易消化

及後Len改食豌豆，情况好轉，體脂沒有上升，肌肉量則1年增5公斤。註冊營養師萬侃表示，大豆類食物含有寡糖，是人體難以消化的複合性醣類，部分人因而出現腹脹不適。而豌豆既含有豐富蛋白質和必需胺基酸，也較大豆蛋白容易消化，對素食者來說，是攝取蛋白質的另一選擇。

Len直言，不少健美運動員都服用類固醇提升增肌效果，但持續使用會擾亂體內荷爾蒙。相反自己奉行素食後，配合每日訓練，肌肉量及體脂持續穩定，而相對其他健美運動員，感到自己炎症較少，肌肉康復速度亦較快。

「彩虹飲食」提升免疫力

萬侃表示，蔬果富含天然抗氧化劑和植物多酚，以「彩虹飲食」方法，吃不同顏色蔬果，有助於改善身體發炎，減少炎症及提升免疫力，同時有助於心血管健康。

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