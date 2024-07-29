慎防美甲變灰甲 嚴重可致甲溝炎、香港腳

灰甲若屬輕度至中度感染，例如感染範圍較小，可用外用抗真菌藥。（Irina Tiumentseva@iStockphoto）

【明報專訊】香港夏天潮濕悶熱，雨水連綿，為真菌提供了絕佳生存及繁殖條件，容易形成灰甲。愛好游泳、健身，以及有美甲習慣的人更加要小心，因為灰甲具傳染力，如經常接觸公共物件，包括公共沐浴間、共用美甲工具等，會增加感染風險。

一旦確診灰甲，患者需要長時間作戰，因為療程通常由數個月至1年不等。灰甲不單影響外觀，處理不當更有可能導致甲溝炎、香港腳，甚至更嚴重的蜂窩組織炎！

真菌喜濕熱環境 腳比手易中招

灰甲又稱為甲癬（onychomycosis），由真菌感染所致。當指甲被真菌感染後，外觀上會漸漸失去明亮光澤感，變得灰灰厚厚，因而得名。如果指甲出現以下6大徵狀，可能已經受感染：

1.斑點：指甲表面出現黃褐色、綠色、灰色、白色或啡色斑點，斑點逐漸擴大，顏色亦變得混濁

2.脆裂：指甲在修剪時容易碎裂，裂成粉狀

3.凹凸不平：指甲表面變得凹凸不平

4.增厚：指甲變得厚重，不易修剪

5.分離：指甲與甲牀分離，指甲和皮膚之間出現空隙

6.異味或疼痛：指甲下方出現異味或疼痛

由於真菌喜好潮濕溫暖環境，因此腳趾甲比手指甲更容易中招；加上腳趾血液循環較慢，更難發現並預防感染。

指甲向內彎曲 兩側紅腫發炎

有些人以為，灰甲僅僅影響外觀，只要不外露，那就沒有問題。這個想法大錯特錯！如果不慎重處理灰甲，具有相當傳染力的灰甲，會導致更嚴重問題，例如傳染到腳踝及小腿，形成香港腳（tinea pedis），輕則脫皮痕癢，重則引致傷口受損感染。灰甲也會導致指甲向內彎曲生長，令指甲兩側紅腫發炎甚或長出肉芽組織，引發甲溝炎（paronychia），令穿鞋時無比疼痛。此外，當患者免疫力變差時，細菌可從微小傷口乘虛而入，造成更嚴重的蜂窩組織炎（cellulitis），令傷口紅腫發炎，有可能需要接受清創處理！

泳池健身室公共浴室高危

了解灰甲感染途徑有助及早預防和治療，避免灰甲「無中生有」：

1.直接接觸：灰甲主要通過直接接觸傳播，例如共用指甲鉗、美甲用品、毛巾或拖鞋等個人物品

2.間接接觸：在公共場所，如泳池、健身室和公共浴室等，真菌可附在地板或其他表面，透過接觸這些受污染物體傳播

3.自身擴散：如身體其他部位已經有真菌感染，例如香港腳，真菌有可能從足部擴散至指甲。灰甲亦有可能從一隻指甲，感染到另一隻指甲

4.環境因素：溫暖潮濕環境有利真菌生長和傳播，長期處於這種環境的人更易感染，例如經常穿皮鞋的上班一族

鞋襪不透氣、患糖尿 增感染風險

高危人士包括：

1.美甲愛好者：真菌容易透過未經消毒的美甲工具傳染他人

2.熱愛運動人士：指甲於運動過程中容易反覆受壓迫，令指甲與甲牀之間出現離合，讓真菌入侵。此外，不停排汗的腳部造成潮濕高溫環境，適合真菌生長

3.上班一族：經常穿著不透氣鞋襪，容易令腳部潮濕，為真菌生長提供有利環境

4.糖尿病患者：血液循環較差，免疫力低下，容易感染真菌

5.長者：隨年齡增長，指甲生長速度減慢，免疫力下降，感染灰甲風險增加

■灰甲治療

嚴重者服藥抗真菌 趾甲「重生」需時達1年

灰甲是由真菌感染所致，因此想有效殺滅灰甲真菌，建議使用抗真菌藥物（antifungal drugs），主要分為外用藥物和口服藥物兩大類。

灰甲若屬輕度至中度感染，例如感染範圍較小，或僅僅1至2隻指甲受感染，可用外用抗真菌藥。市面上較常見外用抗真菌藥物有阿莫羅芬（amorolfine），每星期只需使用1次。根據目前法例，阿莫羅芬屬於非毒藥類藥劑製品，毋須醫生處方，只需到註冊藥房就能夠購買。使用步驟如下：

1.銼平指甲：使用包裝附帶的指甲銼，將較厚的指甲銼平，以增加藥物滲透至較深層的效果

2.清潔指甲：用酒精抹手紙把指甲清潔乾淨

3.塗抹藥物：待指甲乾透後，將阿莫羅芬藥水均勻塗抹在指甲上，待藥物乾透便完成1次劑量

手指甲療程需約6至9個月，腳趾甲則需要9至12個月。如受感染的指甲變得太厚，外用抗真菌藥滲透度會降低，影響治療成效，醫生便會根據情况判斷是否轉為口服抗真菌藥。

口服藥需定期監測肝功能

較嚴重的灰甲，例如指甲感染範圍廣泛，多隻指甲同時受感染，指甲已嚴重變形及變厚，醫生通常處方口服抗真菌藥。常見口服藥包括特比加芬（terbinafine）和伊曲康唑（itraconazole），口服藥治療周期較短。

•特比加芬：每日口服250毫克，治療周期為6至12周

•伊曲康唑：可以選擇連續療法或脈衝療法。連續療法每日口服200毫克，治療周期為6至12周；脈衝療法每日兩次口服200毫克，每月服用1周停藥3周，治療周期為2至3個月

雖然口服抗真菌藥較為有效，但可導致腸胃不適等副作用，而且口服抗真菌藥經由肝臟代謝，如果同時服用其他經肝臟分解的藥物，可能出現藥物交互作用，影響藥效或造成毒性。服藥期間要定期監測肝功能，以確保安全。少數患者可能有肝指數上升等副作用，但停藥後肝功能通常能恢復正常。

無論選用外用或口服抗真菌藥，持之以恆才是關鍵。因為指甲新陳代謝較慢，手指甲從指甲基部慢慢長出，長到最前端需時約6至9個月；腳趾甲則約需要1年時間。在這段期間，患者必須持之以恆使用抗真菌藥物，切勿間斷；否則，灰甲很容易復發，可能需要重新開始治療。

文：陳志鵬（註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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