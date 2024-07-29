兒言自得：一枝新發狀元紅

【明報專訊】本文標題是借明朝畫家沈周，在其為一名鄉市考生手繪《折桂圖》上的題詩，祝賀今屆中學文憑試「狀元」，全詩是「江東八月有秋風，舉子攀花望月中。此是詞林舊根柢，一枝新發狀元紅」。

狀元紅是花，屬桂花類。北宋年間，蘇軾的好友僧人仲殊，曾作《金菊對芙蓉》一詞讚美桂花：「花則一名，種分三色，嫩紅妖白嬌黄……嫦娥道，三種清香，狀元紅是，黃為榜眼，白探花郎。」據說「狀元紅」便是因此得名，以其花瓣鮮紅欲滴，猶如新科狀元穿著御賜大紅袍，惹人艷羨。紹興酒也有名狀元紅，那是男嬰出生時家裏釀的花雕，祝願小孩他日能成大器，和花朵沒什麼關係。

許多年來，每到文憑試放榜，媒體都拿着考得最好成績的「狀元」大做文章。電視熒幕上但見被訪問的「狀元」喜形於色，興高采烈地大談讀書心得、未來抱負。但鏡頭一轉，記者跟着便會訪問那些考得不如意的同學。不知是故意或巧合，鏡頭上出現的總是些愁眉苦臉，甚至熱淚盈眶的面孔。訪問者運用對比手法，突顯「勝固欣然敗甚悲」的兩種極端情緒，想來作為當事人的失敗者看了會覺得不是味兒，即使勝利者看了心理健康也不無影響。難道小小年紀，便硬要把「成王敗寇」的觀念牢牢釘進他們的腦袋？

吹捧「狀元」之風，也無可避免地颳進了大學校園，而且愈來愈熾烈。文憑試放榜後，大學不但吹噓收到多少名「狀元」或「多星」學生，安排他們見報上電視，近年更施行銀彈政策，以豐厚獎學金利誘，不問家境，只看成績。大學大灑金錢，真的令成績超卓的同學「一枝新發狀元紅」，只是和我們一向鼓吹「求學不是求分數」的教育宗旨不無牴觸。

「怪咖」未必適合做醫生

近年文憑試「狀元」，都一窩蜂湧去讀醫，表面看來這應該是好事，但別要以為，高分入讀醫學院的醫學生，便一定會成為好醫生。在美國，入讀醫學院前先要完成醫學院預科（premed）學士課程，修的多是數理化等理科科目，再憑成績競爭入讀醫學院。史丹福大學一名兒科醫生學者曾發表研究文章，指綜合多方面數據，都顯示premed理科成績最好的尖子，許多在畢業後被評為不稱職醫生，尤其在同理心、溝通技巧及人際關係方面，表現最為差勁。尖子做不成好大夫，其實不難理解，做學問講求專注與興趣，理科尖子可能只沉迷於他的科學世界，對其他事物不聞不問，成了宅男和天才的混合體，這類人有時被謔稱為「怪咖」（nerd），在科學範疇可能出類拔萃，無所不曉，將來可能是出色的科學家，研究工作做得頂呱呱，但對處理人的問題卻是幼稚園生，完全不適合做醫生。若他們不囿於世俗之見，選讀自己擅長又感興趣的科目，前途無可限量，硬要讀醫，自己不開心，病人不欣賞，更可能佔據了比他更適合行醫但成績不及的學子的位置，令他讀不成醫。

行醫是照顧病人的服務行業，最重要的是醫德、同理心、責任感，以及與人相處及溝通的態度和技巧。讀醫不需特別聰明或成績特別超卓。即使「狀元」也不保證會成為好醫生，這和社會普遍想法有些落差。但我們聽民間故事，總以為中了狀元便會被招為駙馬，但縱觀中國歷史，眾多狀元中，只有唐朝的鄭顥當上駙馬，而且當得很不爽，這不也是和我們一貫想法很不一樣嗎？

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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