澤星寄語：無私大愛的生命教育

【明報專訊】每年臨近暑假，莘莘學子迎來畢業季節。港大醫學院也剛於上月中舉行第212屆學位頒授典禮，見證超過700名畢業生獲頒授學位，分享喜悅。要成為一名醫生，學生在6年的醫科培訓中，教授及教職員的悉心教導當然功不可沒；其實除他們以外，也有一群在背後默默為本港醫學教育作出極大貢獻的良師 ——大體老師。

「大體老師」實為捐贈者為自己的身軀賦予重大使命，貢獻醫學教育與研究，成為醫科生的第一個「病人」，成就大愛。有「一代女俠」之稱的演員鄭佩佩上月不幸離世，鄭女士生前豁達，早已看淡生死，她也在早年向傳媒透露，願意在離世後捐出遺體成為大體老師，以「身教」培育新一代的醫護。她這份無私的精神，令社會大眾對大體老師這個議題的關注再度提高。

人生苦短，固然要懂得活在當下。事實上，我們去世後仍可以繼續貢獻社會。有人會選擇捐出遺產，或以許多不同形式回饋社會，也有有心人願意獻上自己的軀體，成為大體老師，作醫學教育和研究用途。

儘管科技發展日新月異，現在有很多技術可以代替實體解剖，學生也可以從模型或電腦軟件上學習，但對醫科生來說，實際經驗仍然是無法取代的；使用大體解剖，讓他們從真實的人體學習，仍然是教授解剖學的最佳方式，為他們將來治病救人作好充分準備。

莊嚴致敬儀式 反思生命意義

每年解剖堂開課，學生均會參與一個莊嚴的致敬儀式，感謝「大體老師」的奉獻之餘，學生亦可從中反思生命的意義，並建立對病人的尊重與愛護，這對於醫科生未來的發展攸關重要，亦是港大醫學院多年來堅持採用這個做法的原因。對逝者的親屬而言，將至親的遺體捐出，也不是一個容易的決定，在此我也由衷感謝所有「老師」們及其家人的慷慨與大愛。

其實早於1970年代，港大醫學院已開始接受遺體捐贈。隨着醫學教育和研究對遺體的需求大增，醫學院於2012年推出「遺體捐贈計劃」，鼓勵志願捐贈者辭世後將遺體贈予醫學院作教研用途。時至今日，大體老師的登記人數已由起初的每年200多人，增加至現時每年約500至600多人，累計至今已有近8700人登記。隨着收生人數增加，為配合教學及科研需要，「遺體捐贈計劃」可接收的大體老師數量亦將由每年大約90具，大增五成至約140具，讓更多學生獲得大體解剖經驗。

港大醫學院於每年的3月3日也會舉行「港大遺體捐贈日」，取其「三三不盡」之意，藉此傳揚這跨越生命界限、遺愛人間的奉獻精神，也讓社會大眾更深入了解大體老師如何為改善人類健康作出貢獻。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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