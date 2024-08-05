瘤言情深：持續耳鳴鼻塞 小心鼻咽癌來襲

【明報專訊】日常生活中，我們偶爾會遇到一些看似普通的小病小痛。然而，正是這些容易讓人輕視的徵狀，可能反映嚴重的健康問題。例如，持續鼻塞經常被認為是鼻炎的典型病徵，但它亦可能是鼻咽癌的早期信號。因此，面對這些不太起眼的病痛，應給予適當的關注，才能保持自身健康。

據統計，不同地域鼻咽癌的發病率存在顯著差異。在美國與全球大多數地區，鼻咽癌發病率約是十萬分之一。然而，在中國南方部分地區，鼻咽癌發病率提高近100倍；其中，以廣州、香港等地為主，每10萬人中可能會有80至100例鼻咽癌患者。鼻咽癌的主要風險因素包括：

•性別：

男性比女性更易患鼻咽癌

•地域：

中國、東南亞和北非的人群患病風險較高

•遺傳因素：

家族中有鼻咽癌病史的人更易患病

•病毒：

EB病毒（Epstein-Barr virus，EBV）與鼻咽癌的關聯度極高，大部分患者的鼻咽癌細胞內都可發現EB病毒DNA。這種病毒主要是經由唾液傳染，EB病毒本身不會直接導致鼻咽癌，但有可能與其他因素（如遺傳易感性或環境風險因素）相互作用促進鼻咽癌的發生

•環境：

長期暴露在有害化學物質、煙草煙霧和空氣污染物中，如石棉、甲醛等

•生活方式：

如飲食不均衡（飲食中含有大量鹽漬魚類，缺乏新鮮水果和蔬菜）、不良習慣（大量飲酒和吸煙）也可能增加患鼻咽癌的風險

由於鼻咽癌的早期徵狀，如持續鼻塞、喉嚨痛等，常被誤以為是普通鼻炎，因此了解鼻咽癌的警示信號對於早期發現和治療疾病至關重要。以下鼻咽癌的常見症狀和體徵需密切留意，包括：

•頸部腫塊

•耳朵堵塞、聽力損失或耳鳴，尤其是單側耳鳴

•鼻涕和唾液帶血

‧鼻子堵塞，尤其是單側，且突然發生

•當腫瘤伸延至顱骨底及腦部時，可引起頭痛、臉部感覺麻痹、複視、牙關緊閉等

如果在日常生活中出現以上徵狀，特別是長時間存在，頻繁復發，逐漸加重或伴隨其他不適時，必須高度重視，及時就醫檢查。

手術難徹底除腫瘤 或有後遺症

治療鼻咽癌的方法因病情和病人體質而有差異。早期鼻咽癌通常採用放射治療（radiotherapy ，俗稱電療），這是一種利用高能量束（通常為X光）精確照射腫瘤以摧毁癌細胞的療法。治療過程中無痛，毋須麻醉或住院，接受治療後身體不會帶有輻射，也毋須隔離。

對於晚期鼻咽癌，則需要結合電療和化療來加強療效。化療是通過使用能夠殺死癌細胞的化學藥物治療，一般透過靜脈注射或口服形式把藥物送進體內，兩者亦可並用。

如治療後仍有殘留癌細胞，或治療後癌症復發，有時可能需要考慮外科手術治療。由於鼻咽位於頭部深處，手術一般難以將腫瘤徹底清除，並可能帶來後遺症，所以目前手術通常只在某些情况下，如極早期的局部復發或頸部淋巴腺復發，才會考慮手術切除。在治療前，患者應先與醫生討論各種治療方法的可行度、風險，以確保選擇適合自己病情的治療方案。

文：張明智（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

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