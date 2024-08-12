【明報專訊】巴黎奧運會閉幕，香港運動員的成績破了歷屆紀錄，不但奪金摘銅，即使是三甲不入的運動員，表現也絲毫不令我們失望。作為電視觀眾，在熒幕上看到香港運動員的出色表現，除了讚歎他們的刻苦訓練和拼搏精神外，最令我欣賞是他們在接受訪問時的得體對答，充分表現出香港運動員的風度和教養，令我感到自豪。

在鏡頭面前，香港運動員表現出勝者不驕，敗者不餒的體育精神，而且不約而同地流露出感恩之情，不但感謝家人和教練，更對社會的培育和港人的支持表示謝忱；最令人感動，是感謝前輩篳路藍縷，為他們開山劈石，造就他們今天的成就。不知道他們在出發奧運前有沒有接受media training（媒體培訓），若有，提點他們的人應記一功，不過看各個運動員言詞懇切，說話發自內心，又不似是快餐式培訓可竟之功。

精英運動員懂得說感恩，的確可喜可賀。和老一輩朋友傾談，許多都認為，時下部分青年和他們年代的青年相比，缺乏了感恩之心，認為一切都是他們應得，不需感激任何人的施予或幫助。父母為養育他們胼手胝足，省吃儉用，那是天經地義的事，不需感激劬勞之恩；上學時老師只讚不罵，並且保證他們科科及格，是老師的職責，教得不如他意是失職，尊師重道是老掉牙的概念，不合時宜；職場順利，到時到候升職加薪，那是 job security（工作保障），是公司欠他的，毋須工作勤奮或表現出色來爭取，若有阻滯是上司不公；有些更總覺得社會虧欠了他們什麽，不論衣食住行或其他生活細節，稍不如意便歸咎社會，卻對自己正在接受社會各界的幫助好像不知不覺，更談不上心存感激之情。這種「奉旨」文化，不知從什麼時候開始，也不知是不是西方個人主義的影響，但凡事講求entitlement（權益），肯定非他們之福。

不懂得感恩的人，特別喜歡怨天尤人，對改進自己缺乏動力。不少人批評時下青年欠缺resilience（復原力），稍有挫敗便一蹶不振，不曉感恩也是原因之一。

病患家屬表謝意 勝一切獎賞

感恩不但是裝備個人的重要武器，對別人也有很大程度的正面影響。例如我們當醫生，救死扶傷是職責所在，也不要求病人給我們什麼回報，但要是病人向我們表達感恩之情，那比起什麼其他獎賞都來得有意思。多年前我在加拿大一所大學醫院新生兒部門工作，深切治療部一名危重早產兒的父母來自中國大陸，不諳英語，在加國也沒有親人，很自然地我成了他們兒子的主治醫生。嬰兒在深切治療部住了不少日子，病情時起時伏，父母探望時眼見醫護人員日以繼夜不憚勞苦地照顧他們的兒子，常向我表達感激之情。一天他們送給我一塊鹿肉，原來父親在一間宰屠場工作，有時會為獵人屠宰獵物，除了掙取工資外，也可以獲得小部分肉類作為報酬；今次他屠宰了一頭鹿，便把一塊上好的精肉送給我。我對鹿肉興趣不大，還有點抗拒，但這塊鹿肉卻令我吃得津津有味，心情振奮。病嬰父母的感恩之心，令我覺得所有辛勞困頓，剎那間煙消雲散。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）