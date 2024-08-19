劉澤星認為千錘百煉的經典名作，不但經得起時間的考驗，亦提醒我們創造的重要。圖為劉澤星家人的古董汽車。（作者提供）

【明報專訊】最近我和太太到英國探親，跟孩子共敘天倫。孩子們都已各有家庭和獨立生活，但只要我們在一起，仍像他們小時候一樣樂也融融。這趟旅程，媳婦向我展示她珍而重之的古董汽車。我對古董汽車認識不深，單憑外觀，那輛車大概有50年歷史，但狀態相當不錯，仍可安全行駛。汽車外觀亦設計典雅、線條流麗，就像藝術品一般優美。

同時，我的兒子喜歡收集古董表，令我驚喜的是，他竟能網上自學親手維修、更換零件，把早已走不動的古董表「起死回生」。我回港前，他送給我其中一隻，我至今戴在腕上，倍感與兒子連在一起。

科技日新月異，新產品層出不窮，但幾十年前出產的汽車、手表等，卻依然具一定的觀賞和實用價值，可說是經典，甚至成為時代的見證。何况只要保養得宜，古董汽車和手表可繼續發揮其運輸、報時的功能。事實上，早期不少產品均以堅固耐用作招徠，動輒可用上20、30年，甚或更長時間。如果新產品也像以往的那樣耐用，配合分類、回收、重用的完善策略，應可大幅減少固體廢物，更有效地保護環境。

經典名作的啟示

兒子的另一愛好——黑膠唱片，近年再度流行，又是另一個舊事故物經得起時間的洗禮。喜歡音樂的朋友大概也會同意，黑膠唱片播放的音色，自然逼真、層次豐富，極具感染力，非雷射唱片、數碼音樂等後起的播放媒介能企及。聽眾因追求更上乘的聽覺享受而促成黑膠唱片的復興，既在情理之中，亦印證了黑膠唱片的存在價值。

若說歷久常新，怎少得古今中外的文藝經典呢？無論是文學、音樂、繪畫，抑或是雕塑、攝影或影視範疇，只要稱得上經典之作，沒一件不是藝術家與創作者傾盡智慧、技藝和創意的心血結晶。儘管歲月無情，經典作品總是能跨越時空，深深打動人心。正因這份動人心弦的魅力，我始終覺得文藝經典是科技難以取代的瑰寶。

粵劇就是一個很好的例子。猶記得少年時，我對粵劇沒有太大興趣。直到大約20年前，我推動創立的香港風濕病基金會舉辦粵劇演出籌募經費，我才有機會認真欣賞。那些曲折離奇的故事、濃厚的歷史色彩，無不令人肅然動容。自此以後，當我完成一天繁重的工作，總喜歡在回家路上播聽粵劇戲寶《帝女花》，還有音樂劇經典《歌聲魅影》，讓我沉醉其中，放鬆身心。

不管是歷盡滄桑的舊物件，或者千錘百煉的經典名作，總是提醒着我們創造的重要。過去很多事物都是為了超越時間和空間的限制而創造的，因此成就了永恆。在這個步伐快速、瞬息萬變的社會，這些不朽的舊物，或可給我們一點做人處世的啟示。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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