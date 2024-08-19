醫路同行：乾眼症處理不當 可損視力

【明報專訊】原來，當眼睛乾涸和感到不適時，淚腺便會作出相應的反射，加強分泌淚水，嘗試紓緩眼睛乾澀，因此可能令患者不停流眼水。

乾眼症症狀包括眼乾、眼澀、視力模糊、雙眼痕癢、眼紅、有異物感、感覺有沙入眼、怕光、眼睛容易疲倦，甚至有火燒的灼熱感覺。最奇怪的是，流眼水也是乾眼症症狀之一。

分泌減少、揮發增加

乾眼症成因主要分為兩類，淚水分泌減少和揮發增加。分泌減少主因是年齡增長，其中女性在更年期或停經後，因荷爾蒙分泌改變而出現眼乾。此外，部分免疫系統疾病，如甲狀腺病變、類風濕關節炎、紅斑狼瘡、強直性脊椎炎，或會令患者出現乾燥綜合徵的病徵，感到眼乾和口乾。揮發增加的主因則包括天氣乾燥、強風、塵埃、二手煙，以及長時間使用暖爐、冷氣機及抽濕機等。

乾眼症其他成因還包括曾接受激光矯視或其他眼睛手術，長期戴隱形眼鏡及使用電腦、手提電話和平板電腦，睡眠不足，吸煙，服用個別藥物和患糖尿病等。

很多人忽略淚水其實是保護雙眼的一道重要防線，作用是將留在眼睛表面的細菌、病毒冲走。如果缺乏充足淚水，細菌、病毒、異物便容易在眼球積聚，引致發炎。一旦患上角膜炎又處理不當，有可能形成疤痕，導致永久視力受損。

治療乾眼症，醫生會處方人造淚水或藥膏，紓緩不適。在個別嚴重情况下，亦可能處方抗生素、類固醇，以至免疫系統抑制藥物，改善病情。醫生會考慮為情况未有改善的患者，利用淚孔塞或透過手術把淚孔關閉，減少淚水排走。近年，美國食品及藥物管理局（FDA）認可使用脈衝光治療乾眼症，透過熱能效應，打通堵塞的油脂腺，令油脂分泌回復正常，減少淚水蒸發。

然而，治療乾眼症最簡單方法是改變生活模式。患者應戒煙，有充足睡眠，減少使用電腦和手提電話的時間，多喝水和避免長時間逗留在冷氣或抽濕機運作的環境。閉上雙眼休息，或以暖毛巾敷眼都有幫助；看書或使用電腦期間，每20分鐘便應休息20秒，以免雙眼過勞。

乾眼症患者應保持均衡飲食，避免進食煎炸食物，要攝取適量含維他命A、C及E等的水果及蔬菜，例如西瓜、木瓜、香蕉、深綠蔬菜及紅蘿蔔等。

預防勝於治療，如想保持雙眼健康，多讓眼睛休息，注意均衡飲食，培養良好的用眼習慣至為關鍵。

文︰麥兆婷

（香港中文大學醫院眼科專科醫生）